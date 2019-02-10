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«У меня есть новый герой». Парень с ДЦП поднял штангу и восхитил Арнольда Шварценеггера

«У меня есть новый герой». Парень с ДЦП поднял штангу и восхитил Шварценеггера
Eurosport

48 мин. назад

Добрая история.

Парень, страдающий церебральным параличом, несмотря на болезнь, поднял штангу с весом в два раза превышающим его собственный.

Парень победил сложности с равновесием и удержал штангу на несколько секунд. На ролик в твиттере отреагировал Арнольд Шварценеггер. «У меня появился новый герой», – написал Арни.

  • Арнольд Шварценеггер – американский культурист, бизнесмен и актер. Начал карьеру в бодибилдинге в 15 лет. Лучшие результаты: присед – 250 кг; жим лежа – 236 кг; становая тяга – 340кг.
  • Арни – семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия».
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