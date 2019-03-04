Eurosport
Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» Хафтор Бьёрнссон снова стал сильнейшим человеком в мире
А восьмой сезон уже близко.
Исландский актер Хафтор Бьёрнссон, исполняющий роль Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», подтвердил звание сильнейшего человека в мире.
Бьёрнссон поднял штангу в 474 килограмма и улучшил собственный мировой рекорд на два килограмма.
«Довольно буднично обновил мировой рекорд. Очень доволен первым днем здесь, с нетерпением жду второго. Благодарен всем за поддержку, спасибо!» – написал 30-летний актер в инстаграме.
- На соревнованиях Arnold Strongman Classic денежный приз в размере 72 тысяч долларов Бьёрнссону вручил Арнольд Шварценеггер.
- Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля.
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