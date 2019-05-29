Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике Адам Малигов подозревается в краже продуктов из супермаркета.

Малигов украл из магазина «Ашан» продуктов на сумму 6 тысяч рублей, что установили камеры на входе. Адам попытался подраться с охранниками, но потом сдался. Прибывшие по вызову полицейские из ОМВД по Донскому району забрали его в отдел, но отпустили через несколько часов.

Теперь Малигов отключил телефон и не приходит к следователю. В ближайшее время его объявят в розыск, сообщает телеграм-канал Baza.

Малигов представляет Чеченскую республику.

Помимо золота на ЧЕ-2017 у него есть серебро ЧЕ-2014.

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