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Чемпиона Европы–2017 поймали на краже продуктов из «Ашана», он сбежал
Неожиданный поступок.
Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике Адам Малигов подозревается в краже продуктов из супермаркета.
Малигов украл из магазина «Ашан» продуктов на сумму 6 тысяч рублей, что установили камеры на входе. Адам попытался подраться с охранниками, но потом сдался. Прибывшие по вызову полицейские из ОМВД по Донскому району забрали его в отдел, но отпустили через несколько часов.
Теперь Малигов отключил телефон и не приходит к следователю. В ближайшее время его объявят в розыск, сообщает телеграм-канал Baza.
- Малигов представляет Чеченскую республику.
- Помимо золота на ЧЕ-2017 у него есть серебро ЧЕ-2014.
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