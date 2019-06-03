Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике Адам Малигов был задержан при попытке ограбить супермаркет «Магнит».

Как сообщает телеграм-канал Baza, на прошедших выходных Малигов вместе с братом Тимуром и его подругой зашли в «Магнит» за необходимыми продуктами. «Платить за товары Малигов не привык, поэтому они с братом тупо забрали, что им понравилось, и силой растолкали охрану», – пишет источник.

Менеджер магазина успела вызвать полицию, и прибывшие стражи правопорядка задержали нарушителей.

Ранее Малигов попался на выносе продуктов из магазина «Ашан».

Помимо золота ЧЕ-2017, у Адама есть серебро ЧЕ-2014.

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