Февраль 1988-го. Арнольд Шварценеггер в стильном пиджаке в мелкую клетку стоял перед толпой журналистов в гостинице «Советская». Кумир молодежи приехал в Москву на съемки фильма «Красная жара» и выступал перед избранными репортерами. Арни много улыбался, шутил, спрашивал про Россию, но не садился – русские плохо подготовились и принесли для актера слишком маленький стул. Шварценеггер на нем просто не поместился.

Кроме съемок, дел у Арнольда было предостаточно, но он выделил две главные цели московского трипа: шуба из горностая для жены и встреча с Юрием Власовым. «Мысленно он всегда был рядом со мной. Я летел в Россию с мыслями, что обязательно встречусь с легендой», – актер неожиданно закончил пресс-конференцию.

Эта не пафосная речь: оказалось, Арни действительно жаждал встречи с советским силачом и даже сдал билеты, когда понял, что не укладывается в сроки. Журналисты подняли переполох и в поисках горячего материала утомили Власова звонками. Сейчас сложно представить, что американские селебрити вдохновляются героями советской истории. Но тогда Юрий Петрович носил неофициальный титул самого сильного человека планеты.

Юрий ВласовEurosport

С юношества Власов совмещал, казалось, несовместимые вещи. Ночью донетчанин, переехавший в Москву, поглощал литературу и писал книги, а утром взрывал тренажерный зал. Советский спортсмен фанател от легендарного Пола Андерсона, который покорил мир невероятным рекордом: 200 кг в толчке и 185,5 кг в жиме. В Союзе никто не подбирался к достижению тяжеловеса ближе чем на 20 кг. Пока на помост не вышел Власов: в 24 года любитель книжек сокрушил рекорд кумира и за четыре года не проиграл ни на одном крупнейшем соревновании.

Про советского Халка узнал весь мир, и на Олимпиаду-60 Власов поехал знаменосцем, главным фаворитом и звездой Игр. Сейчас выступления силовиков никому не интересны – тогда это был смак всех соревнований, и битву Юрия с остальными смертными ждал весь мир. Тренеры США обхаживали его и мечтали переманить в команду, но твердый характер атлета не позволял ему даже задуматься о предательстве.

Власов легко выиграл Олимпиаду и поставил новый мировой рекорд – немыслимые 537,5 кг в троеборье. Многие спортсмены предпочитают по чуть-чуть добавлять к показателям и каждый раз увеличивать свой же рекорд. «Это ерунда, не в моем характере. Я борец», – таким был девиз Власова, который позже перебил свое же достижение на 42,5 кг.

Юрий Власов – знаменосец сборной СССР на ОлимпиадеGetty Images

На ЧМ-61 Юрий привычно разрывал мир. А еще выделялся фигурой: все силовики напоминали шар с мышцами и жиром, а Власов был рельефен и подтянут. После одной из попыток к 26-летнему атлету подошел один из тренеров, который приволок щупленького паренька. Мальчишка только-только потерпел болезненное поражение и мечтал удрать с помоста и спорта вообще.

«Тренер показывает мне на совершенного худого парня. Говорит: «Скажите ему, чтобы не бросал атлетику». А я думаю: «На хрена ты вообще ко мне пришел во время соревнования? Не до тебя сейчас. Мне на помост пора, а ты мне мозги загаживаешь», – вспоминает Юрий.

Спортсмен отдышался и все же выдал юнцу мастер-класс: рассказал, как важно быть сильным духом, не сдаваться и упорно трудиться на тренировках. Договорить силач не успел, и его прервала фраза диктора: «На помост приглашается Юрий Власов». 14-летний мальчик восторженно закивал и отпустил кумира. Это был Арнольд Шварценеггер.

Спустя 27 лет Арни в дорогущем пиджаке и с голливудской улыбкой добился встречи с кумиром. «Ну ладно, раз хочет, то пожалуйста», – согласился Власов. Позже он отметил, что не рвался на встречу из-за возросшего хайпа вокруг актера: «Рядом с ним всегда был какой-то нездоровый психоз». Огромные дядьки в темном зале «Атлетика» вспомнили первую встречу, поулыбались для горстки вип-фотографов и померялись бицухами. «Вы в некотором роде повернули мою жизнь, и я вам многим обязан», – признался Арни. Актер подарил писателю свою фотографию, на которой начеркал душевную подпись: «Юрию Власову, моему идолу, с наилучшими пожеланиями».

Юрий ВласовEurosport

Такой же снимок Юрию позже вручил и Мохаммед Али, но памятный сувенир украли. Внимание к Власову никого не удивляло – советский силовик прогремел рекордами на весь мир и жал руки известным людям: «Они любили посмотреть на меня, как на зверя». Он общался с советским бомондом, пил водку с Гагариным и поцапался с Фиделем Кастро. На одной из встреч кубинский лидер был на взводе из-за того, что советская власть отозвала ракеты. Фидель колко шутил и постоянно подначивал Власова – штангист не выдержал, взял крупного оппонента и переставил в сторону, как мягкую игрушку.

На Олимпиаде-64 все считали минуты до битвы тяжелоатлетов. Конкуренцию абсолютному фавориту Власову должны были составить соотечественник Леонид Жаботинский и могучие американцы – Гэри Губнер и Норберт Шеманский. Спортсмены из США выжали солидные 175 кг и 180 кг – Власов с этим весом обычно разминался. Никто не сомневался в победе Юрия.

Юрий ВласовEurosport

Власову нужно было толкнуть 212 кг – тогда Жаботинскому пришлось бы поставить 222,5 кг. Смиренный Леонид подошел к товарищу и формально сдался: «Сделаем по одному подходу на 200 кг для зачета – и финиш!» Жаботинский подтвердил намерения, снизив вес с 205 до 200 кг. Юрий на расслабоне толкнул 210 кг и подготавливал шею для новой золотой медали.

Жаботинского спасли бы только 217,5 кг, но он во втором подходе едва оторвал штангу от пола. Власов, поняв, что ему ничто не угрожает, пошел на мировой рекорд, однако неудачно – ничего страшного, золотого все равно в кармане.

«Всем видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы и намеренно снизил начальный вес. Власов почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и срезался», – улыбался после турнира Жаботинский.

Неудачные попытки взять 217,5 кг оказались притворством – Леонид идеально исполнил заключительный подход и ошарашил планету. У Власова, истратившего последнюю попытку на возможный рекорд, банально не осталось ответного хода.

Серебро ОИ непобедимый чемпион воспринял как личную трагедию и немедленно завязал со спортом. Чуть позже он вернулся, но только ради денег – атлет вновь побил рекорд, получил за это 850 рублей [примерно 85 000 в нынешнем эквиваленте – примечание Eurosport.ru] и вернулся на пенсию. «Очень нуждался в деньгах. Тех призовых мне хватило на полгода жизни», – вспоминает Власов.

Юрий ВласовGetty Images

После ухода из спорта огромный мужчина опубликовал несколько книг – литература всегда была на первом месте. «Мои тренировки начинались в шесть утра. После занятий я обедал, часик лежал и садился писать. Писал до четырех утра. В шесть – снова в зал», – поделился великан, который в среднем за одну тренировку выжимал около 20-30 тонн.

Власов писал рассказы, очерки и даже исторические книги. Спортсмен месяцами пропадал в архивах и сотворил «Особый район Китая. 1942-1945». Юрий очень глубоко копнул в историю азиатского государства, изучил все нюансы партии и досконально вызубрил жизнь Мао Цзэдуна. Произведением заинтересовалась советская власть, и генсек ЦК КПСС Юрий Андропов вызвал автора на беседу. Мужчины на полтора часа заперлись в кабинете: политик пытался выбить из Власова, не поддался ли тот постороннему влиянию при написании. Из дверей оба Юрия вышли с улыбками, а Андропов схватил спортсмена на бороду: «Вот бы у меня были такие министры… Но это надо будет сбрить».

В 90-е Власов действительно ушел в политику: авторитет олимпийского чемпиона помог ему стать депутатом сначала в СССР, а потом и в России. Юрий регулярно критиковал власть и в 1996-м даже баллотировал на президентских выборах. «Хоть при социализме, хоть при капитализме – подхалимам хорошо живется. Нет у тебя хребта, готов ползать и лизать – ты при любом строе будешь очень нужный человек. Есть у тебя стержень, принципы – при любом строе тебя сотрут и сомнут, такие люди не нужны. У меня был стержень», – вспоминает Власов. В первом туре президентского голосования Юрий набрал всего 0,20 % голосов и окончательно отошел от политической деятельности. «Если страной руководят порядочные люди, то русский народ непобедим. Если те, кто хочет набить карманы, то Россия обречена», – так Власов охарактеризовал власть в 2018-м.

Юрий ВласовEurosport

Позже Юрий перенес страшнейшую травму: сместились позвонки – один из них откололся и задел спинной мозг. Власову провели экстренную операцию, вскрыли спину по 20 см в каждую сторону и буквально пилили позвоночник.

«Боль была адская. Когда я очнулся, то бился от мучений. Все кругом было в крови, но я не ныл и не стонал. Врачи меняли простыню, но она снова была в крови. Оказалось, мне дали неверную дозу обезболивающего. Ничего – через годик уже тренировался», – содрогнулся от воспоминаний атлет.

Сейчас Юрию 83 года – он живет в коттедже в Подмосковье и ведет затворнический образ жизни. Власов весит 105 кг, а его внешний вид кричит, что мужчина до сих рвет в тренажерке. Но здоровье великого чемпиона все же пошатнулось: после смерти жены Власов перенес операцию на сердце, и теперь ему запрещена любая физическая нагрузка. «Даже если руки подниму пять раз, кровь может прильнуть к сердцу, и тогда все будет плохо».

Еще у атлета резко ухудшился слух: «Тоже началось после смерти супруги. Вот видели бы вы меня в 80 лет! Ух, вот там я был в отличной форме. Просто сумасшедший! Штанга снится даже сейчас – во сне я очень сильный».

Юрий ВласовEurosport

Даже на девятом десятке Власов производит впечатление крепкого мужика, который просто рано поседел. Его грудь в тонусе, а плечи разрывают рубашку. Юрий Петрович уверен, что это от природы: «Сила не вырождается. Вырождается только тяга к тренировкам. Я до сих пор уверен, что люди, которые не употребляют анаболики, не сравнятся со мной. Надо очень многим пожертвовать, чтобы догнать меня – это исключено».

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