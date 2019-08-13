Пятерых российских тяжелоатлетов временно отстранили из-за допинга

Российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Во вторник пресс-служба IWF объявила о временном отстранении пятерых российских штангистов. Это первый случай отстранения спортсменов, основанный на данных московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).

Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Во время отстранения будут проведены расследования по каждому атлету; если в ходе расследования будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, то IWF отдельно опубликует соответствующее заявление.

В ноябре 2015 года ВАДА признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Деятельность антидопинговой лаборатории в Москве была приостановлена.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам ВАДА к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года и до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Эти условия были выполнены, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.

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