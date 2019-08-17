Еще семерых руссских тяжелоатлетов отстранили на основе данных московской антидопинговой лаборатории

Всемирная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от участия в соревнованиях еще семерых спортсменов из России. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

На сайте организации опубликованы фамилии Надежды Евстюхиной (трехкратная чемпионка мира, была лишена бронзы Олимпиады-2008 и уже завершила карьеру), Дмитрия Лапикова (призер чемпионатов мира), Адама Малигова (чемпион Европы 2017 года), Чингиза Могушкова, Максима Шейко и Юлии Коноваловой (все – призеры чемпионатов Европы) и Магомеда Абуева.

Отстранение отсчитывается с 16 августа 2019 года.

Ранее IWF отстранила еще пятерых российских тяжелоатлетов.

Исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории продолжаются, несмотря на восстановленный статус РУСАДА.

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