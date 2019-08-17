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Еще семерых руссских тяжелоатлетов отстранили на основе данных московской антидопинговой лаборатории

Еще семерых руссских тяжелоатлетов отстранили на основе данных московской антидопинговой лаборатории
Eurosport

45 мин. назад

То ли еще будет.

Всемирная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от участия в соревнованиях еще семерых спортсменов из России. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

На сайте организации опубликованы фамилии Надежды Евстюхиной (трехкратная чемпионка мира, была лишена бронзы Олимпиады-2008 и уже завершила карьеру), Дмитрия Лапикова (призер чемпионатов мира), Адама Малигова (чемпион Европы 2017 года), Чингиза Могушкова, Максима Шейко и Юлии Коноваловой (все – призеры чемпионатов Европы) и Магомеда Абуева.

Отстранение отсчитывается с 16 августа 2019 года.

  • Ранее IWF отстранила еще пятерых российских тяжелоатлетов.
  • Исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории продолжаются, несмотря на восстановленный статус РУСАДА.

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