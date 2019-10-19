31-летний белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов рассказал, что в прошлом регулярно употреблял наркотические вещества.

«Наступил момент, когда подумал: «В жизни надо попробовать все». И началась кабала. Слава богу, что никогда не пробовал тяжелые наркотики. А их было столько вокруг! Они есть везде. Особенно когда начинаешь гулять, балдеть. Появляются друзья, компании. Приходишь в гости и думаешь: «Надо валить». Употреблял ли синтетические каннабиноиды? Да, меня поймали на чемпионате Европы-2010. Я не знал, что это наркотик.

Мне человек говорит, что есть у него ароматизатор: «Положишь его, будет тлеть у тебя в комнате, и с настроением будет нормально». Потом мне стало этого мало. Я сидел, подумал и начал смолить. Это было так давно. О них никто не знал. Я же думал, что это не наркотик. Что касается курительной смеси, то думал, что спасительная китайская травка, которая помогает от всего. Но понятно стало сразу, когда появились первые признаки зависимости. И это было не смешно.

Курил часто. Было время, когда были проблемы с психикой. Спайс – это плохо вообще. Понял я это, когда не мог не покурить. Как спрыгнул? Ушел в спорт. Чуть ли не ночевал в зале. Просыпался, убегал в зал, тренировался, тренировал, парился в бане, смотрел на время – нужно спать – и бежал домой. И так три месяца», – рассказал Арямнов в интервью YouTube-каналу «MelkazeRaw».

Арямнов – победитель Олимпийских игр в Пекине 2008 года, чемпион мира 2007 года.

В 2010 году стал чемпионом Европы в категории до 105 кг, но был лишен медали по итогам допинг-теста – в крови Арямнова обнаружили следы каннабиноидов.

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