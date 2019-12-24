В 2018 году Анастасия Блинова с отличием окончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта и может преподавать физ-ру, но по профилю работать пока не собирается. Девушка занимается тяжелой атлетикой, плаванием, пауэрлифтингом и бегом – в первой дисциплине она стала кандидатом в мастера спорта.

Девушке всего 20 лет, но ее формы поражают. Анастасия уверяет, что не употребляет никаких препаратов – она в спорте с раннего детства, а в последние годы особенно активно занимается силовыми тренировками. Блинова болеет за футбольный ЦСКА и часто бывает на секторе.

У Анастасии есть молодой человек. Завидовать ему или нет – личное дело каждого, но фотографии тяжелоатлетки точно заслуживают внимания.

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