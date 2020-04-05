«Мама, мне страшно!» – завопил семилетний Серго. Окно семейства Амбарцумян разбила горящая головешка, и только расторопность отца предотвратила пожар. В тот страшный майский вечер 1915-го проклятия и мольбы доносились из каждого дома армянского села Бист, на который напали младотурки (турецкие националисты). Они убивали мужчин, насиловали женщин и грабили дома. На следующее утро все выжившие бежали. Так началась одна из самых жутких трагедий прошлого века – геноцид армян, или, как его еще называют сами пострадавшие, Великое Злодеяние.

Османская Турция инициировала череду убийств и выселений христианского армянского населения, истребив более полутора миллиона людей. Большинство несчастных погибли от голода, обезвоживания, отсутствия крова или болезней по пути к месту следования. Семье Амбарцумян повезло – они благополучно перебрались к дальним родственникам в Кисловодск.

Музей памяти геноцида армянского населенияGetty Images

С работой в городе было сложно, Амбарцумяны голодали. Особенно страдал от недостатка пищи богатырь Серго, который в 10 лет на равных с отцом разгружал мешки с сахаром на железнодорожном вокзале. Мальчик устроился подмастерьем к сапожнику, но продержался лишь месяц – ремесленник при малейшем ослушании бросал в него инструментом и кричал «Понаехали армяне!» Однажды крепыш не выдержал: отец с рождения воспитывал в сыне уважение к себе и народу Армении, поэтому Амбарцумян поднял деспота на плечи, вынес на улицу и бросил в сточную канаву.

Страдания и тяжелая работа подорвали здоровье мамы Серго, и после ее смерти в 1924 году семья вернулась в родной Бист. Чтобы прокормиться, парень пошел на хитрость – он сбросил с обрыва в реку огромный валун и перекрыл доступ односельчан к воде. Никто не сдвинул камень с места, и тогда Амбарцумян взял с земляков обещание накормить его досыта, если он устранит проблему. Через несколько минут народ ошарашено взревел – 16-летний Серго спокойно поднял валун, отнес его на берег и получил в награду пять лавашей с медом.

Амбарцумяна здорово помотало по стране. Он вкалывал на Несветаевских рудниках Донбасса, трудился ремонтником на Баку-Джульфинской железной дороге и к 25 годам устроился автомехаником в гараж НКВД в Ереване. Серго не нравилось крутить гайки, он держался за работу только из-за высокой зарплаты и развлекался поднятием тяжестей. Сарафанное радио быстро разнесло весть о том, как богатырь руками домкратит грузовики. Парня вызвал нарком внутренних дел Армянской ССР Хачик Мугдуси и отправил монтера в спортивное общество «Динамо», обеспечив бесплатное питание в столовой.

Силач занялся тяжелой атлетикой у тренера Григория Симоняна и в 1930 году стал чемпионом Армении по штанге в тяжелом весе. Симонян разработал индивидуальную систему тренировок – спортсмен чередовал поднятие тяжестей с пробежками, что привело к быстрому результату и чрезмерной нагрузке на сердце. Организм Серго справился – армянский богатырь три раза подряд выиграл звание чемпиона СССР (1933, 1934, 1935) в пятиборье.

Лаврентий Берия на даче Иосифа Сталина. Фото с дочерью вождя СветланойGetty Images

«Когда впервые его увидел, опешил, – поделился впечатлениями журналист газеты «Труд» Иосиф Вердиян. – Пришли к нему в номер познакомиться. Он лежал на кровати в одних трусах, черноволосый, смуглый великан. При моем появлении он встал, и ощущение его габаритов только усилилось. На столе стоял графин, полный воды, литра два. Со словами «пить хочется» он взял емкость одной рукой, как стакан, и он исчез в его лапе. Потом он поднял графин над головой, открыл рот и, не касаясь его губами, выпил весь».

Советские атлеты, как правило, занимались несколькими видами спорта. Серго успешно выступал за Армению на Закавказских соревнованиях по легкой атлетике, толкании ядра и метании диска, а затем поехал в Тбилиси на чемпионат Закавказья по вольной борьбе. Мужчина отказывался от турнира, ссылаясь на незнание приемов, но партийное руководство настаивало. В одной из схваток Амбарцумян сломал руку грузинскому атлету – это настолько впечатлило соперника по финалу из Азербайджана, что тот отказался от выхода на ковер. Так Серго завоевал еще одно чемпионское звание.

В 30-х армянин побил более 40 рекордов страны. В те времена СССР не входил в Международную федерацию тяжелой атлетики, поэтому достижения силача не признали в мире. Народному комиссару внутренних дел Грузии Лаврентию Берии не давал покоя успех армянина – он приказал Серго сменить фамилию на грузинскую. Для любого армянина, особенно пережившего геноцид, это означает позор на несколько поколений, поэтому атлет сбежал в Москву и полтора года работал на стройке.

Йозеф Мангер – победитель Олимпиады-1936Getty Images

Выйти из забвения Серго помогла триумфальная для Германии Олимпиада-1936. В Берлине немецкие атлеты завоевали 89 медалей и значительно превзошли финишировавших вторыми в зачете США (56 наград). Больше всего Адольф Гитлер гордился победой тяжелоатлета Йозефа Мангера – спортсмен поднял 425 кг в троеборье (жим, рывок, толчок) и получил звание самого сильного человека в мире. Очередная демонстрация фюрером превосходства арийской расы сильно задела Иосифа Сталина, который дал срочное распоряжение разыскать и доставить в Кремль Амбарцумяна.

«Тыше, тыше, кацо! Проломишь пол!» – Сталин с улыбкой встретил силача в кабинете. Вождь народов поинтересовался у Серго, возможно ли побить рекорд Мангера и что для этого нужно. «Товарищ Сталин, у меня единственное пожелание: организуйте хорошее питание», – сказал спортсмен, не отводя взгляда. Амбарцумян получил в распоряжение лучший атлетический зал, двух тренеров, массажиста и рацион питания, которому позавидовал бы любой советский гражданин.

Режим и тренировки позволили силачу вернуть форму спустя год, к весне 1938-го. В Ереван приехали судьи международной категории и другие официальные лица, чтобы зафиксировать новый рекорд – Серго поднял на 7,5 кг больше Мангера (жим – 136 кг, рывок – 130, толчок – 166,5). «Амбарцумян сдержал слово, данное товарищу Сталину. Рекорд буржуазного атлета пал. Самый сильный человек в мире – наш Серго», – протрубил на следующее утро «Красный спорт».

На торжественном ужине в Кремле Сталин наградил армянского богатыря орденом «Знак почета», подарил американский патефон и автомобиль «М-1». Вождь предложил Амбарцумяну руководить застольем, и тот отлично справился, развлекая приближенных генсека и самого хозяина до утра.

С началом войны против Германии богатырь записался в Таманскую дивизию. Отслужил Серго всего три дня – командир дивизии Семен Закиян заявил, что не рискнет жизнью символа и достояния Армении, и отправил Амбарцумяна домой. Через год почти все солдаты Таманской дивизии героически погибли в боях за Крым, а Закияна похоронили в Ереване и посмертно наградили орденом Ленина.

Серго работал в тылу на танковом заводе и твердо решил получить образование по окончании войны. Тяжелоатлет подал документы в транспортный техникум, но партия отказала. «Твое дело – поднимать штангу, а мы тебе поможем», – услышал он от одного из чиновников. В 1946-м Амбарцумян отправился на чемпионат мира в Париж и занял лишь третье место – сказалось отсутствие тренировок во время войны. Зато атлет установил мировой рекорд в рывке левой рукой, подняв 96 кг. Достижение так никто и не побил, и позже этот вид соревнований сняли с программы.

Сталин не забыл услугу, которую ему оказал Серго – он часто приглашал армянина на застолья. В 1947 году любимый силач вождя порадовал и удивил его еще раз. Во время первомайской демонстрации на Красной площади Амбарцумян пронес до трибуны огромную штангу с двумя шарами и хлопнул по ним – оттуда выскочили две команды пятилетних мальчуганов и сыграли в футбол.

На пятом десятке лет Серго чувствовал головокружение и покалывания в груди, но в больницу не обращался. В 1951 году атлет рухнул на помост после очередной удачной попытки – врачи констатировали микроинфаркт и запретили занятия тяжелой атлетикой. Спортсмен остался без работы и продавал награды и вещи, чтобы прокормить жену и четверо детей. В 60-х Амбарцумян переехал в Москву, устроился таксистом, накопил денег и открыл шашлычную. Это заведение любили артисты, художники и другие представители богемы – самые теплые отношения у силача сложились с земляком Фрунзиком Мкртчяном. Великан умер в 1983 году от инфаркта и был похоронен в Ереване – траурную церемонию посетило несколько тысяч человек.

До конца жизни Серго судил международные соревнования, способствовал популяризации тяжелоатлетического спорта в Армении и оберегал национальные символы. В 1963-м силач работал телохранителем шахматиста Тиграна Петросяна во время чемпионской серии против Михаила Ботвинника. В один из вечеров сильно выпивший военный буркнул соседу: «Где этому армяшке выиграть у Ботвинника!» Амбарцумян схватил обидчика за шиворот и едва не разорвал. Армянский боец мог уронить штангу, но честь и достоинство – никогда.

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