Павел Цацулин по прозвищу Русское Зло ценит гирю и презирает бодибилдинг.

Боевик 1988 года «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер сыграл капитана советской милиции, напичкан стереотипами о русских. Снятие стресса водкой, мрачность, грубость, медведи, балалайки, воинственность – все эти клише успешно использовал при покорении Америки тренер атлетов из Белоруссии Павел Цацулин. В своих обучающих роликах в конце 90-х он в ироничной манере обращался к зрителям «товарищи» и убедил американцев в способности накачаться с помощью всего лишь 16-килограммовой гири.

«Гиря легко заменяет тренажерный зал, – уверяет Цацулин. – Поэтому она была столь популярна в царской России и особенно СССР, где далеко не все люди имели возможность полноценно тренироваться. С ее помощью можно сделать мышцы более рельефными и увеличить силу. Секрет заключается в рывках. Махи с гирей тренируют силу, укрепляют соединительные ткани и улучшают метаболизм. При упражнениях с гирей выделяется минимум молочной кислоты, которая разрушает клетки мышц».

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В 1991-м инструктор получил ученую степень в области спортивной науки и физиологии в Институте физической культуры в Минске и переехал в Москву. Полтора года Павел готовил спецназовцев, большинство из которых имели опыт боевых действий в Афганистане. Ужасная экономическая ситуация в России привела к расформированию подразделения, и Цацулин при первой возможности махнул в страну, которая еще недавно была врагом, а теперь спасала русских от голода куриными ножками Буша.

Америка встретила Цацулина неприветливо – сказались советские корни и слабое знание английского. Атлет продавал хот-доги, танцевал в ночных клубах, занимался мелкой коммерцией, но ни разу не задумался о возвращении на родину. Он влюбился в США еще в детстве, когда отец привез из Риги буклет с архитектурной выставки. На нем Павла очаровал чикагский небоскреб «Уиллис-тауэр», считавшийся до 2009 года самым высоким в мире.

Встав на ноги, спортсмен арендовал помещение в бывшем хранилище банка и открыл тренажерный зал. Наружная реклама не понадобилась – сарафанное радио мгновенно разнесло информацию о качалке, в которой с людьми занимается бывший инструктор советских спецназовцев. Американцев подкупил необычный подход к прокачке мышц, ориентированный на умение создать в теле правильное напряжение.

«Большая концентрация энергии сосредоточена в области живота. Попросите друга сжать вам руку, а затем пусть он напряжет мышцы живота и проделает то же самое – вы почувствуете, что давление увеличилось. Упражнения с гирями перманентно создают напряжение в мышцах пресса, в которых расположен главный генератор энергии – вот почему они столь эффективны», – констатирует Павел.

В тренировках инструктор использовал разработки советских ученых 60-80-х годов, прежде всего профессоров Льва Матвеева и Аркадия Воробьева. Ученые на протяжении четырех олимпийских циклов исследовали показатели лучших тяжелоатлетов страны при помощи двух основных систем подготовки: ступенчатой и периодической.

Ступенчатую нагрузку лучше всего характеризует древнегреческий миф о Милоне Кротонском, который с детства ежедневно поднимал и носил теленка. По мере того, как теленок набирал вес, Милон становился сильнее. Периодическая подготовка похожа на кардиограмму – в разные дни веса, с которыми работали атлеты, увеличивались или уменьшались, и именно этот метод принес лучшие результаты. Основная его суть заключается в работе на тренировках на две трети от максимума, что позволяет спортсменам развить оптимальную силу и сберечь суставы.

«Многие рекорды тех времен до сих пор не побиты. Например, Юрик Варданян, жилистый такой парень, даже на тяжеловеса не похож. Он в категории до 82-х кг набрал 400 кг в рывке и толчке. Науке до сих пор достоверно неизвестно, как именно происходит гипертрофия мышц, но опытные исследования ученых СССР доказали, что лучший способ – это периодическая подготовка. И еще один нюанс: Матвеев определил особенность эндокринной системы человека – она выдерживает максимальные нагрузки только в течение двух недель. Дальше, если не сделать паузу, идет процесс саморазрушения», – подчеркивает Цацулин.

Юрик Варданян Фото: Imago

В 2001 году профессионализм и эффективность методов Цацулина оценило правительство США – русского тренера наняли на должность инструктора по подготовке элитных подразделений морской пехоты. За умение найти подход к солдатам, самоиронию и вместе с тем бескомпромиссность Павел получил прозвище Русское Зло.

Ловкость и пластичность атлету достались от матери-балерины, а стойкий характер сформировал отец-военный. Он критиковал советские порядки и глупые решения правительства – особенно ввод войск в Афганистан. Павел солидарен с отцом – он считает, что такие империи, как Великобритания и СССР, проиграли афганскую войну, потому что невозможно установить полный контроль над страной, в которой живут настолько свободолюбивые люди. «Россия научила меня выживать, Америка – быть свободным», – часто повторяет тренер.

Наряду с гиревыми упражнениями для американских пехотинцев большим откровением стала эффективность знакомого в любом русском дворе упражнения «Лесенка». Несколько человек подтягиваются по очереди, прибавляя по одному или несколько повторений в каждом подходе, и так до отказа сил. Цацулин изменил две вещи. Он усовершенствовал интервальные подтягивания, варьируя и чередуя нагрузку на различные отделы спины, грудную клетку и ноги. И самое главное – его бойцы всегда останавливались и делали небольшой перерыв за два-три подхода до полного изнеможения. В комплексе это позволило в короткие сроки значительно увеличить выносливость солдат.

Основная цель инструктора – изменить мировоззрение американцев о том, что большие банки не всегда означают истинную мощь. «Я презираю бодибилдинг. Это больше косметическая операция, чем развитие силы. Поэтому раскачанный шкаф комично смотрится за столом для армрестлинга. Вспомните, вы когда-нибудь видели скалолаза с гигантскими бицепсами? Если такие и были, то давно уже свалились в пропасть. Для меня на первом месте всегда остается сила», – стоит на своем Павел.

Атлет проводит семинары и пишет книги о физическом развитии. «Вся власть народу! Русские секреты силовой тренировки для каждого американца», «Из России с жесткой любовью: тренировка гирями», «Быстрые и мертвые». 20 лет назад тренер основал академию силы StrongFirst, в которой использует советскую методику тренировок. Филиалы и сотни инструкторов работают в США, Канаде и Европе, а основные занятия строятся вокруг гири и направлены на прокачку волокон второго типа. С возрастом они атрофируются, что приводит к плохой реакции и потере силы – упражнения Цацулина позволяют сохранить мощь и энергию даже в 70 лет. Павел рекомендует диету воина (он ест один раз в день) и сон не менее девяти часов.

Цацулин работает над искоренением у американцев популярной установки «Ты должен оставлять все в тренажерном зале». Инструктор приводит антипример знаменитого качка Ронни Коулмэна, который работал на износ в зале и сейчас передвигается на костылях. Стереотипы о саморазрушении русских по-прежнему сильны в США, но вряд ли американцы ожидали, что беречь здоровье и развивать силу их научит человек из-за Железного занавеса.

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