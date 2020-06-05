Тяжелая атлетика

3 тяжелоатлета из РФ сдали положительные допинг-пробы – в 2019-м их подозревали в другом нарушении

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Олег Чен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Никогда такого не было, и вот опять.

Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные допинг-пробы.

В анализах спортсменов обнаружен запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерона – вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, сообщает Международная федерация тяжелой атлетики. При этом Евстюхина, Чан и Беджанян значатся в списке отстраненных с 2019 года – их подозревали в другом нарушении антидопинговых правил.

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  • Надежда Евстюхина – трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер ОИ-2008. Той медали было лишена после перепроверки допинг-проб.
  • Чен и Беджанян – двукратные чемпионы Европы.

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