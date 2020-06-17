До Горы все равно далековато.

Российский стронгмен и бывший тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился видеороликом семилетней давности, на котором поднимает 422-килограммовую штангу в становой тяге.

«Январь 2013, 422 кг. Я думал, что так будет всегда. Молодым: «Сегодня, если что-то получается, если запланированное свершилось – довольствуйтесь, не ждите похвалы и не думайте, что так будет всегда. Придут новые и пододвинут вас. Умейте вовремя остановиться. Когда придет время уходить, сумейте найти себя нового. Убивает не возраст, убивают амбиции. Фарма на высоком уровне продержаться не поможет. У всего свое время», – подписал публикацию 41-летний Кокляев.

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Кокляев – восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, вице-чемпион Arnold Classic.

Неофициальный рекорд в становой тяге (501 кг) принадлежит исландцу Хафтору Бьёрнссону – исполнителю роли Горы в «Игре престолов».

В 2019 году Кокляев провел поединок по правилам бокса против бойца MMA Александра Емельяненко и проиграл нокаутом.

«Продержаться не раунд, а подольше. Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко»

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