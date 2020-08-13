Предыдущее лучшее достижение принадлежало американцу.

Житель города Томск Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму под водой.

«Реальное время» сообщает, что мужчина отжал от груди штангу весом 50 килограммов 76 раз. Предыдущий рекорд принадлежал жителю США Грегу Уиттстоку, который 62 раза поднял штангу аналогичного веса.

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За выполнением рекорда следили специалисты, медицинская служба и независимый представитель. Для официальной фиксации результата осталось отправить необходимые документы и доказательства в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Вивчар был включен в Книгу рекордов России по жиму штанги весом 55 кг с показателем 1006 раз за один час.

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