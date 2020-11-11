Промозглым октябрьским вечером 1955-го в московском парке Горького собралось 12 тысяч зрителей. Толпа пришла посмотреть на выступление американского силача Пола Андерсона, который победил советского атлета Алексея Медведева и набрал в сумме троеборья 518,5 кг. Атлет по прозвищу Подъемный кран установил три мировых рекорда – в рывке, толчке и сумме по итогам трех упражнений. Спустя два месяца Андерсон взял золото ЧМ в Мюнхене с показателем в 512,5 кг. Его ближайший соперник отстал от чемпиона на 37,5 кг.

В детстве Пол не показывал выдающихся результатов и не обладал феноменальной силой. Он рос обычным крепким парнем, играл в американский футбол, а тяжелой атлетикой увлекся в последних классах средней школы. Семья Андерсонов переехала из Джорджии в Теннесси, где он встретил тяжелоатлета Боба Пипплса. Пол познакомился с другими спортсменами и стал стремительно прогрессировать.

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Пол Андерсон Фото: Getty Images

Андерсону понадобилось всего три года тренировок, чтобы показать выдающийся результат – 295 кг приседом. На чемпионате США 20-летний атлет побил мировой рекорд, державшийся 10 лет, и ради карьеры тяжелоатлета бросил университет. Его выступления собирали аншлаги, а медали силач коллекционировал исключительно высшей пробы. После победы на ЧМ-1955 в Мюнхене Андерсон год спустя взял золото на Олимпиаде в Мельбурне.

В Австралии спортсмен подхватил ангину и из-за высокой температуры и болей в горле не мог нормально питаться. На протяжении недели он пил жаропонижающее, потерял 20 кг веса, но вырвал победу. Тот подвиг не прошел бесследно для его здоровья – болезнь дала осложнение на почки. Пол закончил соревновательную карьеру и ушел в профессионалы.

Атлет колесил по миру и везде его показательные выступления собирали аншлаги. Он мог держать на вытянутых руках одними мизинцами гири по 127 кг каждая, приседал 10 раз с весом 408 кг, 11 раз выжимал 136 кг правой рукой и 7 раз левой. В 1957 году силач вошел в Книгу рекордов Гиннесса – он оторвал от земли штангу весом в 2844 кг. Андерсон утверждал, что поднял бы и больше, но помешала автомобильная авария, из-за которой он порвал связки на левой руке.

Будучи глубоко верующим христианином, большую часть гонораров Пол тратил на благотворительность. Вместе с женой Глендой они построили приют для малоимущих в Теннесси, а также ездил по США с христианскими проповедями. Атлет выступал до начала 1960-х и ушел после обострения болезни почек. Во время операции хирурги удалили около 30 камней, но и это не помогло – встал вопрос о донорской почке. Ее для брата пожертвовала сестра Дот.

После операции легендарный силач весил всего 80 кг и прекратил выступления. Пол с трудом передвигался и сосредоточился на чтении Библии для христиан. В конце жизни Андерсон страдал из-за сильных болей в позвоночнике – сказались последствия многочисленных травм во время карьеры. Силач ушел из жизни в 62 году, а его жена организовала мемориал памяти Андерсона в Атланте, где он был похоронен. В штате Джорджия установлен памятник Полу в натуральную величину.

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