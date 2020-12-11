Семилетняя канадка Рори ван Ульфт подняла штангу весом 80 килограммов.
Daily Mail сообщает, что девочка из Оттавы выиграла турнир в весовой категории до 30 кг у 13-летних соперниц. Она стала самой юной победительницей соревнований. А в инстаграме выложено видео, как Рори делает становую тягу со штангой весом 80 килограммов.
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Тяжелая атлетика – хобби девочки: параллельно она занимается гимнастикой и посвящает ей девять часов в неделю.
- Татуировки Рори – временные: они появляются на соревнованиях по тяжелой атлетике.
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