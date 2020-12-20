Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил.

29-летняя спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях. Основание вердикта – данные из базы московской антидопинговой лаборатрии, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за 2012-2015 год.

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Сама Каширина, которая ранее не была замешана в допинговых историях, отказалась от комментариев. Об этом сообщает ТАСС.

На предолимпийском ЧМ в 2019 году Татьяна заняла второе место.

Мировые рекорды Кашириной побила китаянка Ли Вэньвэнь.

База данных московской антидопинговой лаборатории была передана ВАДА – за ее редактирование Россию на 2 года отстранили от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

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