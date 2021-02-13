Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Ему было 85 лет.

«Это трагическое событие произошло сегодня [13 февраля]. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье.

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Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом», – сказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Здесь вы можете прочитать историю, как Юрий спас карьеру Арнольда Шварценеггера.

  • На счету Власова золото Игр-1960, серебро Олимпиады-1964 и четыре победы на чемпионатах мира.
  • Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.
  • На Олимпийских играх 1964 года Власов был знаменосцем делегации СССР.

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