«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это просто слово. Он был первым, кто поднял 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам.

Когда мне посчастливилось познакомиться с ним, я был потрясен. Этот человек был не просто отличным атлетом – он был великим мыслителем: говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он сказал мне, что сила тела – ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло знать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей», – написал Шварценеггер в твиттере.