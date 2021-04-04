Россиянка Светлана Ершова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.
Штангистка сборной России стала второй в весовой категории до 55 кг. По сумме двоеборья Ершова подняла 200 кг – 88 кг в рывке и 112 кг в толчке.
Успешная попытка Ершовой, которая принесла ей серебро ЧЕ
Тяжелая атлетика
Успешная попытка Ершовой, которая принесла ей серебро ЧЕ
Золотая медаль досталась украинке Камиле Конотоп, ее результат – 208 кг (95 кг в рывке и 113 кг в толчке). Бронза у Нины Стеркс из Бельгии с результатом 197 кг (88+109).
- 27-летняя Ершова также является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года.
- Это уже вторая медаль сборной России на домашнем ЧЕ-2021 – 3 апреля серебро в весе до 49 кг взяла Кристина Соболь.
Тяжелая атлетика
Украинка Конотоп – абсолютная чемпионка Европы. Она взяла 208 кг
Тяжелая атлетика
«Он был великим мыслителем». Шварценеггер почтил память Власова