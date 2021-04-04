Опубликовано 04/04/2021 в 17:46 GMT | Обновлено 04/04/2021 в 18:43 GMT

Россиянка Светлана Ершова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Штангистка сборной России стала второй в весовой категории до 55 кг. По сумме двоеборья Ершова подняла 200 кг – 88 кг в рывке и 112 кг в толчке.

Успешная попытка Ершовой, которая принесла ей серебро ЧЕ

Тяжелая атлетика Успешная попытка Ершовой, которая принесла ей серебро ЧЕ ЧЕРЕЗ 21 МИНУТУ

Золотая медаль досталась украинке Камиле Конотоп, ее результат – 208 кг (95 кг в рывке и 113 кг в толчке). Бронза у Нины Стеркс из Бельгии с результатом 197 кг (88+109).

27-летняя Ершова также является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года.

Это уже вторая медаль сборной России на домашнем ЧЕ-2021 – 3 апреля серебро в весе до 49 кг взяла Кристина Соболь.

Тяжелая атлетика Украинка Конотоп – абсолютная чемпионка Европы. Она взяла 208 кг ЧАС НАЗАД