Российская тяжелоатлетка Ольга Те завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы в Москве. Россиянка заняла второе место с результатом 210 кг (95 в рывке + 115 в толчке).
Золото взяла представительница Азербайджана Боянка Костова, которая показала результат 211 кг (95+116), Третьей стала француженка Дора Чакунте (210 кг; 95+115).
- Чемпионат Европы в Москве завершится 11 апреля.
- 4 апреля серебряную награду завоевала другая спортсменка из России, Светлана Ершова (категория до 55 кг).
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