На Олимпийских играх впервые в истории выступит женщина-трансгендер: право поехать в Токио завоевала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард.

Информация еще не объявлена официально, но в комментарии The Guardian ее подтвердил источник в Международной федерации тяжелой атлетики. 43-летняя спортсменка автоматически отобралась на Олимпиаду после коррекции правил квалификации со стороны МОК из-за пандемии коронавируса.

Хаббард занимает 16-е место в рейтинге тяжелоатлеток, но как минимум шесть расположившихся выше спортсменок, включая отстраненную Татьяну Каширину из России, не смогут поехать на Игры. Также сообщается, что Хаббард выполнила требования для трансгендерных женщин: ее уровень тестостерона – ниже 10 наномолей на литр в течение минимум года.

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До 35 лет Хаббард была мужчиной под именем Гэвин, сменив пол в 2012 году.

В 2017-м она стала вице-чемпионкой мира в весовой категории свыше 90 кг.

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