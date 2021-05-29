Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон провел в Дубае выставочный боксерский поединок против профессионального боксера из Британии Саймона Вэллили. Четырехраундовый бой завершился вничью.
Бьёрнссон несколько раз отправлял соперника в нокдаун, а в третьем раунде упал сам. Рефери не останавливал боксеров, а после четвертого раунда судьи объявили ничью.
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- Бьёрнссон дебютировал на ринге в январе и свел вничью бой против Стивена Уорда. Его поединок со стронгменом Эдди Холлом запланирован на сентябрь-2021.
- В «Игре престолов» Бьёрнссон играл Грегора Клигана по прозвищу Гора.
- Статистика Вэллили в профессональном боксе – 17-3-1.
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