Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон провел в Дубае выставочный боксерский поединок против профессионального боксера из Британии Саймона Вэллили. Четырехраундовый бой завершился вничью.
Бьёрнссон несколько раз отправлял соперника в нокдаун, а в третьем раунде упал сам. Рефери не останавливал боксеров, а после четвертого раунда судьи объявили ничью.
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  • Бьёрнссон дебютировал на ринге в январе и свел вничью бой против Стивена Уорда. Его поединок со стронгменом Эдди Холлом запланирован на сентябрь-2021.
  • В «Игре престолов» Бьёрнссон играл Грегора Клигана по прозвищу Гора.
  • Статистика Вэллили в профессональном боксе – 17-3-1.
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