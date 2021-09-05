Опубликовано 05/09/2021 в 16:13 GMT

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала российского спортсмена Хаджимурата Аккаева за нарушение антидопинговых правил до 2035 года.

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Он нарушил пункты 10.10.3.1 и 10.11.1 антидопинговых правил, которые не позволяют участвовать в соревнованиях во время отбытия дисквалификации. Ранее Аккаев был отстранен со 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года за неоднократные нарушения. Срок нового наказания отсчитывается с 22 января 2019 года, сообщает ТАСС ссылаясь, на пресс-службу федерации.

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Первую дисквалификацию Аккаев отбывал в 2005-07 годах. Наказание с 2016-го он получил после перепроверки допинг-пробы, взятой на Олимпиаде-2008, где он выиграл бронзу. В пробе был найден запрещенный оралтуринабол, результаты были аннулированы. Перед Олимпиадой в Лондоне в пробирке обнаружили то же вещество.

Аккаев – серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

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