Олимпийская чемпионка 2008 года Оксана Сливенко, а также Светлана Шимкова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Срок отстранения Сливенко – два года, начиная с 1 марта 2021 года. Кроме того, аннулированы ее результаты с 1 марта 2012 года. Шимкова дисквалифицирована на два года с 16 октября 2020-го. Аннулированию подлежат ее результаты с 8 мая 2012 года. У обоих штангисток в пробах выявлены анаболические стероиды

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У еще одного тяжелоатлета, Рината Киреева, который с мая 2019 года находится под санкциями Российского антидопингового агентства, аннулированы результаты с 9 февраля 2012 года. Дополнительного наказания не наложено.

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Источник – пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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