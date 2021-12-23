Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление на традиционной ежегодной пресс-конференции. Путин объяснил, чем грозит допуск трансгендеров к спортивным соревнованиям и нашел много сторонников в этом мнении.

«Мужчины объявляют себя женщиной и выступают, скажем, в тяжелой атлетике. Или еще в каком-то виде. Женский спорт перестанет существовать. Совсем! Но здравый смысл должен быть какой-то. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Мама – это мама, отец – это отец», – сказал Путин.

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поддержала президента и отметила, что если трансгендеров все же допустят к соревнованиям, женщины начнут бороться за права.

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«Владимир Владимирович абсолютно прав. Я считаю, трансгендеры должны соревноваться в отдельной категории. Из-за них может наступить закат эры всего женского спорта. Сейчас их пока мало, а вот когда будет много, женщины однозначно начнут бороться за свои права, потому что иначе у нас просто не будет шансов. Насколько мне известно, сейчас девочки очень сильно обеспокоены возможным появлением трансгендеров в спорте, потому что уже знают ряд спортсменов, которые собираются перейти в женский разряд. Они понимают, что все это закончится крахом», – заявила Журова.

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев тоже выразил солидарность с Путиным. Валуев считает трансгендеров угрозой женскому спорту и полагает, что можно организовать для них отдельные соревнования.

«Абсолютно согласен с мнением нашего президента и полностью разделяю его позицию. Трансгендеры в спорте – это намного хуже, чем безобразие, культурных слов не подобрать. Если так продолжится, то полная дискредитация женского мирового спорта не за горами. Нужно ли организовать для трансгендеров отдельные соревнования? Да, можно, как вариант, потому что нынешняя тенденция несет за собой необратимые последствия», – сказал Валуев.

Николай Валуев Фото: Getty Images

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему женщинам не стоит соревноваться с трансгендерами – дело в физической силе.

«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – считает Тарасова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова уверена, что недопустимо позволять трансгендерам соревноваться с женщинами, только исходя из уровня тестостерона.

«Правильно, я согласна с президентом, все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются «ни рыба ни мясо», а только по уровню тестостерона – это подрыв всего олимпийского движения», – возмутилась Усманова.

Ирина Винер-Усманова Фото: Getty Images

А глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду, что допуска трансгендернов к соревнованиям не случится, пока она находится в здравии.

«Конечно, я согласна с высказыванием Путина на 100%. Не знаю, насколько эта тема будет актуальна для лыжного спорта в ближайшем будущем. Мы пока с этим не столкнулись. Надеюсь, что не столкнусь с этим, пока буду жить на этом свете», – сказала Вяльбе.

На пресс-конференции Владимир Путин говорил не только о трансгендерах, но и про дипломатический бойкот Олимпиады. Президент раскритиковал США за это решение

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