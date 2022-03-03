Шестерых тяжелоатлетов из России временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Обвинения выдвинуты против Александра Иванова, Дмитрия Клокова, Светланы Царукаевой, Натальи Заболотной, Ольги Зубовой и Апти Аухадова.
Свидетельства нарушения были предоставлены WADA и ITA в 2021 году для дальнейшей оценки. В ходе расследования были обнаружены данные московской антидопинговой лаборатории, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных штангистами в 2012 и 2013 годах.
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Кроме того, тяжелоатлет Феликс Халибеков дисквалифицирован до 7 октября 2022 года. Его уличили в употреблении допинга в 2020 году. Все его результаты аннулированы с 21 июня 2012 года по 21 июня 2016 года.
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Источник: сайт ITA.
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