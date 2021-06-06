Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о временном отстранении от соревнований спортсмена сборной Украины Дмитрия Чумака. Его дисквалифицировали по трем статьям, связанным с употреблением запрещенных веществ.
В Международном агентстве тестирования (ITA), которое берет допинг-образцы по запросу IWF, заявили, что Чумак уклонился от сдачи биоматериала. Также тяжелоатлет вместе с тренером Михаилом Мацохой попытался подкупить офицера ITA.
«Чумака обвиняют в нарушении статей «Использование или попытка использования запрещенных веществ», «Уклонение и отказ от взятия проб» и «Фальсификация или попытка фальсификации какой-либо стадии допинг-контроля» Антидопинговых правил IWF», – говорится в заявлении Международной федерации.
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- 30-летний Дмитрий Чумак – самый рейтинговый тяжелоатлет Украины. В апреле 2021-го он выиграл третий титул на чемпионатах Европы. По сумме двоеборья Чумак поднял 407 кг в весовой категории до 109 кг.
- Временное отстранение украинца почти наверняка означает пропуск Олимпийских игр-2020 в Токио. В Insidethegames.biz уточнили, что дедлайн подачи заявок на ОИ – 5 июля.
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