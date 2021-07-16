Угандийский тяжелоатлет Юлиус Ссекитолеко пропал без вести в городе Идзумисано, расположенном более чем в 500 километрах от Токио. Там он тренировался в надежде выступить на Олимпиаде, числясь запасным в категории до 67 кг. Об исчезновении было объявлено официальными властями города.
Юлиусу следовало сдать тест на COVID-19 в отеле, где разместилась команды Уганды. Чиновник, который должен был провести тест, не смог обнаружить спортсмена в его комнате.
По информации Inside The Games, партнеры по команде подтвердили исчезновение тяжелоатлета, после чего полиция начала поиски.
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- Команда Уганды прибыла в Японию одной из первых.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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