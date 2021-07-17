Олимпийский комитет Новой Зеландии обязался защищать тяжелоатлетку-трансгендера Лорелл Хаббард от пристального внимания международного сообщества. Она безусловно ему подвергнется на Олимпийских играх в Токио.

Хаббард – бывший мужчина, который сменил пол и стал выступать в супертяжелой весовой категории (87+) среди женщин. Еще до старта Олимпиады Лорелл стала объектом многочисленных материалов в медиа – как с поддержкой, так и с критикой. Многие требовали не допускать 43-летнюю тяжелоатлетку до Олимпийских игр, так как считают это нечестным – конкурировать с теми, кто родился женщиной.

«Мы тесно сотрудничаем с Лорелл, как и с другими спортсменками, но ей уделяем особенное внимание. Постараемся определить, как будет лучше для нее с точки зрения взаимодействия со СМИ. Мы продолжим совместную работу и позаботимся о том, чтобы ее всегда поддерживали», – цитирует Inside The Games директора по связям с общественностью и коммуникациям Олимпийского комитета Новой Зеландии Эшли Эбботт.

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Хаббард станет первым трансгендером в истории Олимпийских игр.

В 2017-м она стала вице-чемпионкой мира в весовой категории свыше 90 кг.

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