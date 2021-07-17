Президент МОК Томас Бах прокомментировал участие в Олимпийских играх в Токио первого спортсмена-трансгендера – тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.
«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые, на самом деле, не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», – приводит слова Баха ТАСС.
- Хаббард станет первым трансгендером в истории Олимпийских игр.
- В 2017-м она стала вице-чемпионкой мира в весовой категории свыше 90 кг.
Токио-2020
Тяжелоатлетку-трансгендера оградят от повышенного внимания в Токио
Токио-2020
Тяжелоатлет из Уганды приехал на ОИ и пропал без вести
Токио-2020
Лучшего тяжелоатлета Украины отстранили за подкуп допинг-офицера