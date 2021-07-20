Побег 20-летнего тяжелоатлета из олимпийской сборной Уганды Юлиуса Ссекитолеко не удался. Полиция нашла молодого человека в префектуре Миэ через три дня после исчезновения.

Спортсмен был запасным в категории до 67 кг и тренировался в городе Идзумисано, который расположен более чем в 500 километрах от Токио. Он пропустил квалификацию и уже 20 июля должен был вернуться в Уганду. О его исчезновении объявили официальные власти города, когда должностное лицо, обязанное провести тест на ковид, не обнаружило Юлиуса в комнате.

Юлиус Ссекитолеко Фото: Imago

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Угандиец оставил записку, в которой сообщил, что не вернется в страну, так как жизнь там чрезвычайно трудна, и будет искать работу в Японии. По данным ООН, Уганда занимает 159-е место из 189 по показателю благосостояния. Ссекитолеко добавил, что на ближайшей станции купил билет на скоростной поезд до Нагои, города, который находится примерно в 200 километрах от Идзумисано. Он также попросил членов делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась на родине. По словам спортсмена, он хочет остаться и работать в Японии.

За поиски Ссекитолеко взялась полиция. Благодаря записям видеокамер его заметили на железнодорожной станции Нагои. Ссекитолеко неслучайно выбрал конкретный город – это центр префектуры Айти, где проживает около 150 человек из Уганды. Как сообщает Express , член группы, вероятно, дозвонился до штангиста по мобильному телефону, но не узнал о его точном местонахождении.

В инстаграме Ссекитолеко получил много комментариев от любителей спорта, правда, не все были воодушевляющими.

«Удачи тебе, брат. Но должен сказать, что живу здесь с 2008 года, приехал в Японию, уже разговаривая на этом языке. Здесь просто нелегко вести полноценную жизнь как часть общества. Возможно, тебе будет намного лучше в других странах», – написал urtokyoservices.

«Уходи в горы. Они подумают, что это йети, и ты будешь свободен», – пошутил d_f_p_g.

«Смотрел новости сегодня, правительство Уганды хочет сделать из тебя пример, здесь тебя ждет тюрьма. Удачи», – констатировал 256demigod.

«Японское правительство 100% найдет тебя», – добавил пользователь yjyjyjyja.

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