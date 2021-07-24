Кристина Соболь, единственная российская тяжелоатлетка на Олимпийских играх в Токио, неудачно выступила на турнире.

29-летняя Соболь вышла на помост в весовой категории до 49 кг и не реализовала ни одного подхода в квалификации. В рывке она дважды не поняла штангу весом в 80 кг и один раз – в 81 кг. До упражнений в толчке Кристину не допустили.

Другими тяжелоатлетками Россия в Токио не представлена.

В мужской категории до 109 кг выступит Тимур Наниев.

Медали в женской весовой категории до 49 кг будут разыграны в 7:50 (мск).

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