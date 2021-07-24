Первые медали разыграли в тяжелой атлетике – на помост вышли женщины в самой легкой весовой категории до 49 кг. Олимпийской чемпионкой стала китаянка Хоу Чжихуэй.

Спортменка подняла 210 кг в сумме (94 в рывке + 116 в точке) – все результаты стали олимпийскими рекордами. Второй стала Чану Сайхом Мирабаи из Индии (202 кг – 87+115), третьей – Винди Кантика Айса из Индонезии (194 кг – 84+110).

Русская спортсменка Кристина Соболь не преодолела квалификацию, не реализовав ни одной попытки.

Также Россию представит Тимур Наниев в весе до 109 кг.

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