Тяжелоатлет Игорь Сон принес Казахстану вторую медаль Олимпийских игр в Токио, выиграв бронзу в весовой категории до 61 кг.
Результат Игоря – 294 кг (131 в рывке и 163 в толчке). Золото взял китаец Ли Фабин с олимпийским рекордом в толчке и сумме (313 кг – 141+172), серебро завоевал Эко Юли Ираван из Индонезии (302 кг – 137+165).
  • Российские спортсмены в данной весовой категории не выступали. Тимур Наниев поборется за медали в весе до 97 кг.
  • Всего в тяжелой атлетике разыгрывается 14 комплектов.
  • Ранее бронзовую медаль для Казахстана выиграл дзюдоист Сметов.
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