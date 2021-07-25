Тяжелоатлет Игорь Сон принес Казахстану вторую медаль Олимпийских игр в Токио, выиграв бронзу в весовой категории до 61 кг.

Результат Игоря – 294 кг (131 в рывке и 163 в толчке). Золото взял китаец Ли Фабин с олимпийским рекордом в толчке и сумме (313 кг – 141+172), серебро завоевал Эко Юли Ираван из Индонезии (302 кг – 137+165).

Российские спортсмены в данной весовой категории не выступали. Тимур Наниев поборется за медали в весе до 97 кг.

Всего в тяжелой атлетике разыгрывается 14 комплектов.

Ранее бронзовую медаль для Казахстана выиграл дзюдоист Сметов.

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