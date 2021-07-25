Закончились соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 67 кг. Победу праздновал китаец Чэнь Лицзюнь. Серебро досталось колумбийцу Луису Хавьеру Москера Лосано. Бронза – у итальянца Мирко Дзанни.
Результаты призеров: Чэнь Лицзюнь набрал по сумме рывка и толчка 332 кг (144 + 187, олимпийский рекорд), Луис Хавьер Москера Лосано – 331 (151+180), Мирко Дзанни – 322 (145+177).
  • Российские спортсмены в этой весовой категории не выступали. Тимур Наниев поборется за медали в весе до 97 кг.
  • Всего в тяжелой атлетике разыгрывается 14 комплектов наград.
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