Чемпион и рекордсмен мира по тяжелой атлетике китаец Ли Фабинь взял золото в Токио и установил олимпийский рекорд в весовой категории 61 кг. В рывке азиат поднял 141 кг, в рывке – 172 кг. Особое внимание привлек его рывок, в котором Ли устоял с поднятой штангой на одной ноге.

Фанаты назвали такой способ поднять вес в три раза больше собственного приемом фламинго. Ли использовал прием, когда понял, что теряет баланс с поднятой штангой. В своем интервью Фабинь предостерег от попыток повторить его манеру брать тяжелые веса: «Я не хвастун – просто техника такая. У меня очень сильный скелет и мускулы. Я знаю, что это движение нравится публике, но не советую другим людям делать нечто подобное. Это может спровоцировать травму».

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Основная борьба за золото прошла между Ли и индонезийцем Эко Ираваном. После исполнения приема фламинго Эко не реализовал две попытки, но завоевал серебряную и четвертую в карьере олимпийскую медаль. «Мне было трудно соперничать с Ли из-за отсутствия нормальных тренировок в связи с пандемией», – признался штангист.

Ли подарил Китаю вторую золотую медаль в тяжелой атлетике в Токио, сохранив доминирование китайцев в этом виде спорта. Ранее Хоу Чжихуэй выиграла соревнования среди женщин до 49 кг.

Ли – чемпион мира-2019 и трехкратный чемпион Азии.

Ираван – чемпион мира 2018 года.

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