Китайские дипломаты остались недовольны агентством Reuters, посчитав, что организация специально использовала некрасивое фото в новости о победе штангистки Хоу Чжихуэй на Олимпиаде в Токио.

«Из всех фотографий в Reuters выбрали именно ту, что показывает спортсмена некрасивым. Нельзя ставить политику и идеологию выше спорта, а потом называть себя непредвзятой организацией. Бессовестный поступок», – гласит сообщение в твиттере посольства Китая в Шри-Ланке.

Также в китайском издании Global Times вышел материал на эту тему, где западные медиа обвиняются в нечестном изображении Китая.

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Хоу Чжихуэй победила в весовой категории до 49 кг, показав в сумме 210 кг.

Она установила три олимпийских рекорда: в рывке (94 кг), толчке (116 кг) и по суммарному результату.

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