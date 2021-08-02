Побег знаменосца

Он запомнит июльское утро 1996-го навсегда. 25 лет назад иракский тяжелоатлет Раед Ахмед бросил национальную команду во время Игр на другом континенте: собрал чемодан и понесся из Олимпийской деревни. На КПП его уже встречала машина. Рвануть сейчас и больше никогда не увидеть ни команду, ни семью, ни страну? Остепениться и еще раз ответить себе на этот вопрос у Раеда просто не осталось времени. Знаменосец команды долго решался на побег: оппозиция и террор властвующей династии Саддама Хусейна в Ираке, притеснения и казнь коллег-спортсменов, санкции и голод додавили трепетно любящего свою страну атлета.

Война, казнь спортсменов, улыбка Клинтона

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Решение спортсмен вынашивал всю сознательную жизнь, но озарение пришло во время церемонии Открытия Олимпиады-1996. Шагая в пучине делегации, он случайно бросил взгляд чуть правее – хотя делать это категорически запрещалось. Штангисту сказали, что на трибунах будет американский президент Билл Клинтон, а таращиться на главного угнетателя иракского режима – проявление солидарности. Такое четкая инструкция пришла от Олимпийского комитета Ирака, возглавляемой старшим сыном Саддама – Удай Хусейном.

Билл Клинтон Фото: Getty Images

«Я не мог в это поверить. Клинтон посмотрел на нас. Он был очень счастлив, когда увидел команду Ирака. Он встал и хлопал в ладоши, обратившись к нашей делегации», – вспоминал атлет. Раед улыбнулся и не только в ответ этому жесту. 29-летний спортсмен из Ирака гордо держал флаг страны. Американская открытость вместе с общей атмосферой уважения, любви к ближнему и покоя опьянили вечно боровшегося за свою и жизнь близких спортсмена.

За пять лет до Олимпиады в Штатах репрессии иракских властей стали особо радикальными из-за внешнеполитических конфликтов. Восстанию арабов-шиитов на юге Ирака и курдов на севере страны предшествовал захват Кувейта и полугодичная война в Персидском заливе.

Страна отвоевывала приграничные месторождения нефти у соседа, требовала полного списания долгов и выплаты компенсации в районе 2,5 млрд долларов. К обоюдному согласию Ирак и Кувейт не пришли – началась оккупация, последующая за ней аннексия и война в Персидском заливе за независимость Кувейта. Пыл арабского агрессора загасила международная коалиция из дюжины стран, среди которых – США, Великобритания, Франция и Канада.

Напрягал Ирак и Совет безопасности ООН – против режима Хусейна они ввели экономические санкции. Обоюдный выпад разбил агрессора. В бессмысленной бойне погибли тысячи – шииты и курды созрели для восстания. Словесно поддержал их и Клинтон, хотя ощутимой помощи от него не последовало.

Саддам Хусейн Фото: Getty Images

«Иракские военные и иракский народ должны взять дело в свои руки, чтобы заставить диктатора Саддама Хусейна отступить», – сказал американский президент. После этого сотни безоружных вышли на улицы и взяли под контроль правительственные здания, освободили заключенных из тюрем. В ответ кровавый диктатор развязал один из самых репрессивных актов против своего народа: убил десятки тысяч человек за несколько месяцев, среди которых толпа студентов университета в Басре.

Все это болезненно переживал знаменосец, так как особого отношения власти к элитным спортсменам не было. В Ираке атлеты были вынуждены ходить на поклон к Удаю Хусейну – не менее жестокому сыну Саддама и президенту Олимпийского комитета Ирака. Он наказывал спортсменов за красные карточки, неуспеваемость и даже пропуск тренировок. При пытках использовали электрические кабели или принуждали купаться в неочищенных сточных водах. Один из самых унизительных способов – запрет туалетов.

«Я видел людей, которые выходили из тюрьмы. Футболисты и баскетболисты говорили нам: «Будьте осторожны, когда идете на соревнования. Они убили много людей», – трепетал Раед.

Опасаясь такой же участи, штангист делал все возможное, чтобы успокоить Удая перед международными стартами. Получалось не всегда. «Как-то он спросил, могу ли я привезти домой золото. Я ответил отрицательно. Для медали нужно тренироваться не менее четырех лет, а в Басре это было практически невозможно – мало еды и воды», – честно ответил Ахмед.

Публичная пресс-конференция

Раед все больше надеялся на международные старты, чтобы наконец выбраться из Ирака навсегда. Он тренировался усерднее – по два изнурительных подхода пять дней в неделю. Ахмед выбирал турниры и высчитывал возможные риски с учетом внутреннего «климата» страны. Сначала местом для побега в 1995 году он выбрал Китай, куда поехал на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Но потом Раед прикинул, что местные офицеры быстро вернут его на родину и выбирать нужно более продвинутую и гуманную страну. Как раз подвернулась американская Олимпиада, куда Раед легко отобрался.

Игры прошли средне. Раед оступился еще во время квала в своей весовой категории – все мысли были о побеге, к которому он подготовился тщательнее. Два американских друга сопровождали его до Нью-Йорка, так как перемещался по стране Раед без документов – паспорт иракские власти держали у себя. Там сбежавший встретился с иракско-американским юристом, а после – с иммиграционным агентством. О желании спортсмена из Ирака остаться объявили публично и громко – созвали пресс-конференцию. Неизвестно, смотрел ли ее сам Саддам, но звонок с требованием вернуться обратно поступил незамедлительно. Власти угрожали атлету здоровьем его семьи.

«Им было очень сложно, люди не хотели с ними разговаривать. Моя мама была директором в школе, и они выгнали ее», – сокрушался Раед. Как только он получил убежище, беженец заплатил за поддельный иракский паспорт для своей жены. В 1998 году ей удалось добраться до Иордании, где они обратились за помощью к официальным лицам ООН, прежде чем перебраться в США.

Эмиграция и помощь беженцам

Раед и его жена поселились в Дирборне, штате Мичиган, воспитывают пятерых детей и помогают большой арабской общине акклиматизироваться – в этом районе они приняли тысячи иракских беженцев. В свободное время бывший тяжелоатлет тренирует местные футбольные и баскетбольные команды. Вернуться в Ирак он смог лишь девять лет спустя, после казни Саддама. «Вся моя семья ждала меня. Они плакали и не верили, что когда-нибудь увидят меня снова», – вспоминает он.

Церемония открытия Игр в Токио всколыхнула в Ахмеде воспоминания о событиях 25-летней давности. С каждой такой церемоний он еще раз убеждается, что самое важное решение в его жизни оказалось правильным.

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