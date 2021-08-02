Сегодня, 2 августа, произойдет историческое событие для Олимпийских игр. За медали в тяжелой атлетике поборется трансгендерная женщина – Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Не пропустите ни одной важной реплики вместе с Eurosport.ru!

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14:15. Три белых фонаря зажигают судьи – Вероника Эстела Саладин Толентино из Доминиканской республики легко, легчайше подняла 105 килограммов с первой попытки.

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14:14. А, оказывается, пять минут назад на помосте была как раз Манумуа из Тонги с первой попыткой. А доминиканка Вероника Саладин подходит к штанге только сейчас – на блинах 105 кг.

14:12. А сейчас на помосте испытание для всех комментаторов мира – Куинини Хуантина Мехтельд Манумуа из Тонги взяла 103 кг в рывке. Это ее вторая попытка, и она оказалась удачной.

14:11. Каризма Амоэ-Тэррант из Австралии уверенно подняла 100 килограммов – вторая попытка получилась успешной, так и запишем.

14:09. Доминиканка Вероника Эстела Саладин Толентино напряженно, но точно взяла 100 килограммов – это ее первая попытка в финале в рывке, тут без неожиданностей.

14:08. Сара Фишер вышла на третью попытку и взяла 97 килограммов – для нее это рабочий вес. Все хорошо у австрийки, хотя это и не медальные надежды.

14:07. Ах, Фишер поторопилась, задрожала у нее правая рука, и она не взяла вес. Плечами недоработала, – говорят комментаторы.

14:06. Снова Сара Фишер из Австрии на помосте, она заявила 97 килограммов. Пока у нас битва Австрии и Австралии, хех.

14:04. Каризма Амое-Тэррант из Австралии заявила 95 килограммов и с трудом подняла ее – штангу повело чуть в сторону, но Каризма справилась. Попытка засчитана.

14:03. Первой на помосте появилась австрийка Сара Фишер – взяла 93 килограмма в рывке с первой попытки, тут без сюрпризов.

14:02. А вот и все спортсменки, которые сегодня примут участие в финале Олимпиаде в весе до 87 кг.

14:01. Лорел Хаббард охраняли от излишнего внимания журналистов, поэтому она и не появлялась на тренировках перед Токио-2020, чтобы не получать ненужных вопросов репортеров.

13:56. Привет, я Данил Тармасинов, давайте последим за тяжелой атлетикой!

Токио-2020 Посольство Китая обиделось из-за неудачного фото чемпионки ОИ 27/07/2021 В 10:10