Тяжелоатлетка сборной Новой Зеландии Лорел Хаббард неудачно выступила в финале летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории свыше 87 килограммов.

Она сорвала три попытки в рывке на 120 кг и 125 кг и осталась на 10-м месте без итогового результата. Хаббард не отобралась на соревнования в толчке и получила в итоговом протоколе отметку DNF – «Не финишировала». Для прохода в следующий этап финала Олимпиады тяжелоатлеткам нужно успешно выполнить хотя бы одну попытку. Во втором подходе Лорел подняла штангу, но двое судей не зафиксировали вес и признали попытку неудачной.

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В рывке китаянка Ли Веньвень установила олимпийский рекорд. Она подняла и зафиксировала вес в 140 килограммов. На втором месте оказалась американка Сара Роблес с результатом 128 кг, на третьем – Ли Сонми из сборной Южной Кореи (125 кг).

43-летняя Хаббард – первая трансгендерная женщина, ставшая участницей Олимпийских игр. В 2012 году спортсменка выполнила гендерный переход и перестала быть мужчиной. Впервые она заявилась на женские соревнования спустя пять лет в 2017-м.

В 2017 году Лорел взяла серебро на чемпионате мира в весовой категории свыше 90 кг. В январе 2020-го новозеландка выиграла золото на Кубке мира в Риме с суммарным весом 270 килограммов в рывке и толчке.

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