Тимур Наниев, единственный штангист, который представляет Россию на соревнованиях в Токио, стал четвертым в весовой категории до 109 кг. Его итоговый результат – 409.

Чемпионом с олимпийским рекордом стал представитель Узбекистана Акбар Джураев (430), серебро у армянина Симона Мартиросяна (423). Бронзовую медаль завоевал латвиец Артурс Плесниекс (410).

В соревнованиях у женщин-тяжелоатлеток в Токио выступала россиянка Кристина Соболь, но не сумела пройти квалификацию.

Турнир по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио проходит с 24 июля по 4 августа.

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