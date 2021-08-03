Тимур Наниев, единственный штангист, который представляет Россию на соревнованиях в Токио, стал четвертым в весовой категории до 109 кг. Его итоговый результат – 409.
Чемпионом с олимпийским рекордом стал представитель Узбекистана Акбар Джураев (430), серебро у армянина Симона Мартиросяна (423). Бронзовую медаль завоевал латвиец Артурс Плесниекс (410).
- В соревнованиях у женщин-тяжелоатлеток в Токио выступала россиянка Кристина Соболь, но не сумела пройти квалификацию.
- Турнир по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио проходит с 24 июля по 4 августа.
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