Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард сообщила о возможном завершении спортивной карьеры.
«Все, чего я хотела как спортсмен, – чтобы меня считали спортсменом. Возможно, пора начать думать о том, чтобы закончить карьеру и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. Надеюсь, что просто находясь здесь, я смогу дать стимул другим трансгендерным женщинам», – приводит слова Хаббард Kyodo.
- Хаббард стала первым трансгендером в истории Олимпийских игр.
- Она провалила финал Олимпиады в весовой категории свыше 87 килограммов, сорвав три попытки в рывке на 120 кг и 125 кг и оставшись на 10-м месте без итогового результата.
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