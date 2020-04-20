Тяжелая атлетика

Шлепки по заднице, щипки и удары по спине. Брутальная мотивация от тренеров тяжелоатлетов

Вместо тысячи слов.

00:01:38

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