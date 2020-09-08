Яркий и красивый виндсерфинг имеет большую историю в России еще со времен СССР. Он до сих пор входит в олимпийскую программу, но это спорт достаточно дорогой и сложный. К сожалению, последние годы виндсерфинг теряет аудиторию и интерес болельщиков по всему миру.

Сергей Расшиваев пообщался с теми, для кого виндсерфинг – основной вид деятельности, с людьми, кто продолжает развивать и популяризировать его. И узнал, правда ли, что спорт умирает, или это все закономерности его развития?

Собеседники:

Стефания Елфутина (СЕ) – бронзовый призер Олимпийских игр-2016;

Ольга Раскина (ОР) – вице-чемпионка мира по фристайлу-2014;

Егор Попретинский (ЕП) – самый успешный российский виндсерфер в дисциплине фристайл;

Шамиль Агеев (ША) – виндсерфер, спортсмен, тренер.

Как вы пришли в виндсерфинг? Почему выбрали его?

СЕ: В детстве я занималась всем чем угодно. У меня было порядка шести секций. Многие из них летом уходили на каникулы, и чтобы была активность в это время года, меня отдали в парусный спорт. Я была гиперактивным ребенком и мне нужно было придумать занятие. Вдобавок к этому в мае, еще до того, как меня отдали в виндсерфинг, одного мальчика унесло в море с доской и парусом. Мама помогла ему вернуться к станции. Так мы и узнали о виндсерфинге. Я была с ней тогда и тащила парус. Потом мы с ним занимались все детство. Первым отдали брата, он неделю попробовал, и я пошла следом.

ОР: Зимой 2005 года у меня была травма колена, я восстанавливалась, и к маю почувствовала себя лучше. Тогда мой друг Андрей Рибок позвал в Египет, в Дахаб. Сказал, что там классно и живут его друзья. В первую поездку я боялась кататься из-за колена, но наблюдала за Андреем. Как он катался на кайте и на виндсерфе. В то время в Дахабе были сотни кайтеров и виндсерферов. Туда приезжали люди со всего мира, большинство из них – русские. Билеты и путевки стоили так дешево, что многие приезжали покататься просто на выходных. Это была золотая эра Дахаба.

В это время там много кто учился кататься на кайте (доска со специальным воздушным змеем), но профессионалов было мало. На виндсерфе же было целое комьюнити круто катающихся ребят. Мне это показалось очень необычным, интересным. Вроде бы у тебя под ногами доска, как сноуборд или скейт, но еще есть парус, с помощью которого можно взлетать прямо с плоской воды. Думаю, все это произвело на меня сильное впечатление. Состав райдеров в виндсерфинге среди русских был очень серьезным, ребята реально круто катались и меня мотивировали. Еще была очень хорошая энергетика: больше спорта, меньше алкоголя и наркотиков. В те же годы сноуборд и скейт-тусовки были во многом о вечеринках и всем сопутствующем. В виндсерфинге я увидела больше спорта – мне это понравилось.

Билеты и путевки стоили так дешево, что многие приезжали покататься просто на выходных

ЕП: Я катался на скейте, роликах и занимался разными боевыми искусствами. Скейт-тусовка в то время была не спортивная. Курили, пили... Короче, крутые ребята, к которым было особо не примкнуть. Катаясь на роликах около гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге, мой брат познакомился с виндсерферами. У них там были контейнеры, где хранилось оборудование. Он стал кататься году в 1996-м, а потом позвал меня. Я начал в 1999-м. Мне понравилось, потому что я увидел, как это выглядит по-настоящему. Когда сильный ветер, ребята на маленьких досках делали сальто и другие трюки. Я понял, что это может быть прикольнее, чем на скейте. Потому что на воду падать не так больно, как на асфальт. Ну и вообще на доске с парусом разнообразие трюков становится выше.

Меня вдохновил Леха Чибизов, один из активных спортсменов-виндсерферов тех времен. Он очень круто прыгал. Особенно меня впечатлил трюк front loop (сальто вперед). Я пробовал сноуборд, скейт, BMX... Было ощущение, что виндсерфинг включает в себя все это.

Виндсерф-клуб назывался «Драйв». Мне понравилось, что все в нем были красивые, загорелые и дружелюбные. Это разжигало интерес. Я попал к многократному чемпиону России Мише Ершову, и он взял меня под крыло. Давал оборудование. Дорогое и самое крутое на тот момент. У меня хорошо пошел прогресс. Миша еще и помогал советами по катанию. Возил меня по спотам Питера и помогал с поездками за рубеж, так как моя семья не могла позволить заграничные трипы. Каждый февраль я месяц проводил в Египте. В 2003 году улетел на два месяца на Гавайи и там очень круто спрогрессировал.

ША: В начале 2000-х, когда учился в школе в Питере, случайно попал в бесплатную детскую секцию. Это было как вау! Вот оно! Увидел мир ярких свободных людей, а потом рассмотрел и сам виндсерфинг. Когда начинал кататься, еще не было духа коммерции и все были одной семьей. Вокруг находились люди, которые зажигали, заражали и притягивали к себе.

Мне повезло сразу попасть в школу Миши Ершова, который был на тот момент 10-кратным чемпионом России. Он разрешал кататься на личных досках и подсказывал, как двигаться вверх.

Виндсерфинг мне открывался постепенно. Первые пару сезонов учился только в Питере, потом ездил в Ейск, Казантип, Анапу, позже в Египет и уже потом на океан. Чаще всего мы тренировались с Егором Попретинским, вместе ездили на сборы и участвовали в первых соревнованиях. В поездках я узнавал все больше интересных людей, так появилась любовь к путешествиям.

Парусный спорт тоже считает нас чужими. Говорят, что наши доски – это не то. Мы везде не свои

– Стефания, ребята из фристайла говорят, что он интереснее. Тебя не влечет?

– Нельзя сравнивать. Это как в сноуборде фрирайд и фристайл: и то, и то круто. У нас олимпийский виндсерфинг – такая тема, что многие считают вообще не виндсерфингом, а парусным спортом. Парусный спорт тоже считает нас чужими. Говорят, что наши доски это не то. Мы везде не свои. Но я люблю это. Мне, конечно, больше всего вейв нравится. Я бы и фристайл попробовала, и волны побольше. Только нужно думать и о травмах. Это опасно и мне не позволить себе. Можно не очень удачно прыгнуть или на волне закрутиться, завертеться. Пару раз у меня в таких условиях ноги были на грани вылета суставов. Сейчас у меня есть соревнования, к которым нужно готовиться, и я не могу себе позволить выйти из формы.

Был ли момент, когда внимание смещалось на другие виды спорта?

СЕ: Это не взаимоисключающие вещи. Виндсерфинг для души. Знаю многих, кто переходил на серфинг и на нем останавливался. Я еще не настолько хороший серфер. Не знаю, возможно, когда стану кататься на пятиметровых волнах, заговорю по-другому. Вот что точно меня оставит в виндсерфинге – это фойл (подводное крыло, поднимающие человека во время движения над водой). Он в любом проявлении очень крут. Если мало ветра, взял фойл и пошел-погонял. Для него не нужно много волн и ветра.

Мне кажется, можно совмещать. Кай Ленни (один из самых известных спортсменов в виндсерфинге, серфинге и фойле – Eurosport.ru) – вот красавчик. Он объединяет в себе человек 10. А еще бессмертный, или ему так сказали.

ОР: Я много чем занимаюсь, но все это смежные дисциплины. Когда дует ветер, например, у меня не возникнет желания пойти понырять. Ты даже на буйке не сможешь нормально расслабиться. Будет постоянно заливать в рот воду. Конечно, многие занимаются фридайвингом и в таких условиях, но я так не могу. Мне интересно пойти кататься на виндсерфе. Занимаюсь им более 15 лет, все еще ощущаю прогресс и мне это не надоедает.

Если же нет ветра и качает, то, конечно, выберу классический серфинг. Его я очень люблю. Уборки, замесы и все эти ощущения от катания. Но также понимаю, что в 36 лет мне не стать профи. Так что катаюсь просто для удовольствия. Хотя сильно присматриваюсь к тоу-ин серфингу (вид катания на серфе, при котором райдера на волну разгоняет водный мотоцикл – Eurosport.ru). Мне кажется, что в этой стороне у меня есть перспективы. Я вылечила наконец старые травмы плеча и колена и готова врываться по-максимуму.

С профессиональной точки зрения чистый серфинг и фридайвинг для меня – это круто, но в основном с перспективой применить навыки в виндсерфинге на волнах.

ЕП: Из всего, что я пробовал, меня больше привлек фойл-серфинг. Если бы у меня было свое оборудование и волны рядом, гонял бы на нем больше. Ощущения от него очень крутые, будто на воздушной подушке летишь. Он требует меньше ветра, чем виндсерфинг.

Кстати, сила ветра тоже одна из причин сложности виндсерфинга для людей. Когда ветра мало, ехать трудно и нужны большие паруса. Когда много ветра, трудно справиться с парусом. Нужны определенные условия. Фойл это все спасает. Нужно меньше ветра и можно прыгать и летать на нем.

Егор Попретинский Фото: Other Agency

ША: Меня всегда привлекали кросс-дисциплины: сноуборд, скейт, мотокросс и серфинг. Много времени прожил на Бали, не имея возможности тренироваться на виндсерфинге и не ощущая при этом его нехватки.

Для меня виндсерфинг – путешествие и взаимодействие с людьми, возможность получать новый опыт, а не только трюки и скорость.

Почему так много людей прошли таким путем: сначала виндсерфинг, потом кайт, затем – классический серфинг?

ОР: Думаю, это связано с заработком денег и с тем, что им просто надоело то, что они делали. Ребята больше работали инструкторами, чем занимались спортом. Когда ты учишь новичков 365 дней в году в Египте, думаю, это может сильно надоесть, и поездка на Бали на серфинг будет ощущаться глотком свежего воздуха.

ЕП: Эти виды спорта появлялись в России в такой последовательности. Думаю, поэтому аудитория перетекала в этой же хронологии. В других странах, на Маврикии или Гавайях, люди сразу имели к этому доступ. И многие катаются на всем подряд, исходя из условий.

Что касается виндсерфинга, мне кажется, что он выбирает людей, а не наоборот. Виндсерфинг намного сложнее других дисциплин. Даже просто глиссировать, двигаться по поверхности воды непросто и потребует времени. Ну и, конечно, громоздкость оборудования тоже отталкивает, хотя доски и паруса для трюков и волн не такие большие. Виндсерферы немного отличаются от других.

Люди выбрали более денежные дисциплины. Ушли туда, где больше клиентов и возможностей для заработка.

ША: У каждого свой путь: кто-то уходит в яхтинг, кто-то в фойл, кто-то в кайтинг. Тот, кто любит океан – любит его во всех проявлениях.

Серфинг – папа всего фанбординга. Он намного древнее, чем любой другой вид, и при этом молодежный. Прошел очень длинную эволюцию и имеет обширную культуру и индустрию. Над его имиджем успели как следует поработать. Мода на серфинг и пляжную культуру не пройдет никогда, потому что ассоциируется со свободой, красотой и молодостью.

Новичку на старте, чтобы влиться в тусовку и быть в теме, почти ничего не требуется. Ровно так же с финансовыми вложениями и выбором, куда поехать покататься.

Виндсерфинг непростой от начала до конца. Этим он мне нравится больше всего.

Падает ли интерес к виндсерфингу? Если да, то с чем это связано?

ЕП: Интерес падает, потому что им никто не занимается. Когда я начинал, Миша Ершов не только помогал мне, но еще делал фестивали и соревнования. Это привлекало новую аудиторию и поддерживало интерес к спорту. Сейчас этого нет.

Люди выбрали более денежные дисциплины. Ушли туда, где больше клиентов и возможностей для заработка.

Чем больше активных людей, кто популяризирует и развивает спорт, тем он популярнее. Важно постоянно светить его в массмедиа, делать фестивали, фильмы и так далее. Спорт развивают те, у кого есть рупор и талант к этому.

ОР: Самое главное, что повлияло – это его сильное удорожание. В 70-х и 80-х виндсерфинг был доступен каждой европейской семье, и даже в Союзе его много кто мог себе позволить. Сейчас это стоит очень и очень дорого. Раньше у нас был завод ССТ. На нем делалось доступное оборудование. В том числе и олимпийского класса. Это было дешевле, чем мировые аналоги. Когда завод закрыли, парусным школам и катающимся людям пришлось вложиться в обновление оборудования и покупку зарубежного. Это сильно ухудшило ситуацию.

Насчет лидеров мнения, ушедших в другие дисциплины. Думаю, это абсолютно нормально пробовать новое и развиваться в нем. Но также, безусловно, из виндсерфинга вместе с ними ушли и их ученики в новооткрывшиеся кайт и потом серф-школы.

ША: Думаю, отчасти так и есть. Основная проблема очевидна – стареющий электорат, отсутствие молодой крови.

В 80-х, когда виндсерфинг был на пике и набирал обороты, он был любительским, массовым, доступным абсолютно каждому, доски можно было склеить по чертежам из журнала, у каждого в гараже был тогда виндсерфинг, как сейчас САП. Сейчас это очень специальное, дорогостоящее и недолговечное оборудование, которое могут позволить лишь взрослые состоявшиеся люди или их дети.

Шамиль Агеев Фото: Other Agency

Виндсерфинг – это работа или лайфстайл?

СЕ: Это много всего разного. Когда связывают жизнь с досками, это превращается в лайфстайл. Будь то серфинг, лонгборд, сноуборд, кайт, виндсерфинг. Голова на этом поворачивается. Люди начинают этим жить. Другое дело, когда тебе нужно выходить на вторую тренировку за день. Ветра нет, виндсерферы сидят на берегу и пьют кофе. Тебе же нужно идти и грести этим парусом. Пульс зашкаливает. Тут уже как к работе относишься. В гонках на адреналине все по-другому происходит. Там уже кайф, конечно. Когда летишь по воде на доске, там все как в первый раз по ощущениям.

Что вас держит в виндсерфинге?

ЕП: Я уже не выступаю, катаюсь для себя на фристайле. Поддерживаю форму. Сейчас мне больше всего нравится вейв (катание на волнах) и трюки на волне. Очень классные ощущения, когда вылетаешь с гребня на доске. В вейве просто непаханное поле для развития.

Много обучаю людей и мечтаю о своей станции. Чтобы наладить работу так, как мне кажется правильным.

Зарплаты же не увеличиваются в стране. Евро все время повышается. Все снаряжение в этой валюте

ША: Виндсерфинг много лет остается мне верным другом, как и я ему.

Для меня виндсерфинг – кунг-фу, концентрация и медитация, путь развития тела и ума. Мотивация для меня – сам процесс, в котором есть и удовольствие, и решение трудностей, и фан.

Всю мою деятельность можно охарактеризовать одним словом – виндсерфинг. Это яркий представитель экстремальных видов спорта. Я занимаюсь им 19 лет. Являюсь многократным участником и призером соревнований в дисциплинах вейв, слалом, фристайл. Занимаюсь тренерской деятельностью. Провожу выездные виндсерфинг-туры в погоне за ветром и волнами, бесплатные мастер-классы, встречи и семинары. Сейчас работаю над несколькими интересными проектами.

Хочу организовать турне по стране, которое пройдет следующим летом на маленьком автобусе через 10 городов центральной России, типа «Золотого кольца».

И давно думаю про ночной фан-контест. Серию ночных гонок по виндсерфингу в закрытой акватории с подводной подсветкой, огнями, красками.

– Стефания, твое достижение и медаль ОИ повлияли на развитие виндсерфинга в России?

– После Олимпиады я много вещала в медиа о спорте и было много людей, кто приводил детей. Потом, когда я разговаривала со многими, получилось так, что не было оборудования. Далеко не каждый родитель может позволить это своему ребенку. Но даже если могут, то переходя в юношеские классы, цены еще вырастут. Зарплаты же не увеличиваются в стране. Евро все время повышается. Все снаряжение в этой валюте.

За границей обычно в клубах много снаряжения. Приходит 30 детей, и для всех оно есть. Ну или родители могут позволить себе купить, если доска это не три зарплаты, а треть. Поэтому там это лучше развивается. У нас же желающих много, а возможностей мало. Если бы не финансовый фактор, то можно было бы увидеть какой-то бум.

– Шамиль, твой пронзительный пост о ситуации со школами и обучением вызвал большой резонанс. Скажи, ситуация ухудшается или есть позитивные сдвиги?

– Прошло мало времени, чтобы почувствовать разницу, но все остается на том же самом уровне, и зависит это от уровня культуры.

Пока не поменяется формат, и те, кто зарабатывает на продажах и прокатах не начнут вкладываться в развитие, все продолжит ухудшаться, пока не умрет и не переродится.

В мире существует несколько общепринятых систем обучения. Я не знаю ни одного инструктора из России, у кого была бы международная лицензия. Это больше актуально для Европы и Штатов, но и там большинство работают под прикрытием прокатов и центров. В России для этого нужно создать профсоюз.

Каким вы видите будущее виндсерфинга?

СЕ: Думаю, базой виндсерфинга будет фойл. Обучаться, конечно, нужно на классических досках, но на фойл ты переходишь как на новый уровень. Если на виндсерфе ты летишь, как на самолете, то фойл – космический корабль.

ОР: Из виндсерфинга вышло очень много новых и супермодных сейчас дисциплин. Года с 2010-го появился САП (катание на доске по воде стоя с веслом) и выстрелил моментально. Сейчас появился фойл, и в него перешли все. У каждого уважающего себя виндсерфера есть фойл. У кого-то виндсерф-фойл, у кого-то серф-фойл. Это новая тема захватывает все больше людей. Он даже будет представлен на Олимпийских играх 2024 года – виндсерфинг с возможностью гоняться на плавнике и на фойле в зависимости от силы ветра. Так что виндсерфинг не умер, он просто меняется.

Если приедешь в Европу на любое крупное озеро, то увидишь, что очень много людей продолжают им заниматься. Думаю, он и дальше продолжит меняться и перетекать из одного вида в другой. Вот, например, винг-фойл (катание на доске с небольшим крылом в руках). Непонятно, что это. Это крошечный кайт, но на ногах у тебя фойл-доска с петлями. Трюки в нем при этом виндсерфовые. Сложно его четко классифицировать, это просто нечто новое. Думаю, виндсерфинг никуда не денется в ближайшие годы. Молодежь приходит в него до сих пор.

ЕП: Думаю, если навести порядок, то будет все хорошо. Сейчас, например, нет единых стандартов по обучению. Все учат, кто во что горазд. Посредственное обучение без методик отталкивает людей. Некоторые инструкторы практикуют систему медленного обучения, чтобы клиент занимался с ним подольше. На самом деле это неправильно. Чем быстрее человек будет прогрессировать и расти, тем больше будет хотеть продолжать заниматься с тобой. Думаю, зачастую эти инструкторы сами не врубаются, как учить, и это медленное обучение происходит просто из-за непрофессионализма, а не по злому умыслу.

Нам нужны люди, как Молчановы во фридайвинге, они просто возродили его. Вывели популярность на новый уровень.

ША: Тенденции и дальше будут меняться, а виндсерфинг останется, хоть и в меньшинстве, но продолжит эволюцию.

В последние год-два я замечаю положительную динамику. На питерских спотах в ветренный день насчитываю приличное количество парусов. Появляется больше совсем молодых виндсерферов. Набирают обороты детские виндсерф-секции и спортивные лагеря.

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