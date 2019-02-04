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Сборная Украины не поедет на зимнюю Универсиаду в Красноярске
Не опять, а снова.
Команда Украины не подала заявку на участие в зимней Универсиаде в Красноярске и не выступит на турнире.
«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», – цитирует первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула ТАСС.
- На прошлой Универсиаде 2017 года в Алма-Ате украинцы заняли десятое место в неофициальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
- Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.
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