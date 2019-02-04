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Сборная Украины не поедет на зимнюю Универсиаду в Красноярске

Сборная Украины не поедет на зимнюю Универсиаду в Красноярске
Eurosport

1 час назад

Не опять, а снова.

Команда Украины не подала заявку на участие в зимней Универсиаде в Красноярске и не выступит на турнире.

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», – цитирует первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула ТАСС.

  • На прошлой Универсиаде 2017 года в Алма-Ате украинцы заняли десятое место в неофициальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
  • Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.
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