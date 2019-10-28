Российские власти якобы скрывали допинг спортсменов-депутатов. Легков и Шипулин в опасности?

Примерно неделю назад New York Times процитировал президента РУСАДА Юрия Гануса – слова сенсационные и неестественные для спортивной России, которая привыкла замалчивать проблемы. На конференции в Колорадо самый честный человек в русском спорте комментировал главную повестку последнего месяца – возможный пропуск Россией Олимпиады из-за намеренного редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортивные власти традиционно отбивались от журналистов общими словами: мы сотрудничаем с ВАДА и выступаем за чистый спорт, объяснения направлены нашим партнерам, Россия заинтересована в поездке на Игры под своим флагом. А честный Ганус заявил что Россия пошла на подлог, чтобы «защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками».

Главное дело против русского спорта – вторая часть доклада Ричарда Макларена, разоблачающая махинации на зимних Играх в Сочи. Он был представлен в начале декабря 2016 года, а с ним – документы. Все могли изучить электронную переписку Григория Родченкова, данные об испорченных пробирках и список «Дюшес» – фамилии спортсменов, которые якобы принимали стероидный коктейль. Тяжба с отстранением зимников от Олимпиады-2018 и стартов длилась почти полтора года и закончилась частичным выигрышем России, но теперь прошло уже три года, а борьба продолжается. Среди представителей зимних видов действительно есть атлеты, которые взяли медали в Сочи и теперь работают в политике. Это три кейса, и все они разные.

Александр Легков (лыжные гонки)

Результат Сочи: золото марафона, серебро эстафеты

Судьба медалей: оставлены после апелляции в CAS

Нынешняя должность: депутат Мособлдумы от «Единой России», глава областного подразделения «Юнармии»

Александр ЛегковGetty Images

Легков был лицом сопротивления Макларену, Ричарду Паунду и Денису Освальду. Вместе с другими лыжниками его отстранили от гонок перед «Тур де Ски»-2017, забанили на ЧМ-2017, а потом амнистировали к старту олимпийского сезона. Правда, вскоре отстранили повторно, отобрали сочинские медали и выдали пожизненный недопуск на Игры. С самого начала Александр сотрудничал с немецким адвокатом Кристофом Вишеманном, но добился того же, чего и остальные 27 спортсменов под патронажем русских юристов – медали Сочи вернули.

Александр фигурировал в документах Родченкова под кодом A0467. Сейчас они исчезли из общего доступа, но интернет помнит и их, и дальнейшие расследования журналистов и болельщиков. В переписке Родченкова у Легкова вылезла передозировка с ингаляциями ровно в тот момент, когда Александр забыл оформить терапевтическое исключение на противоастматический будесонид. Бывший глава лаборатории называл его по-всякому: совсем больным, зимним чудилом и словом покрепче. Когда дело замяли, Родченков написал аналитику министерства спорта Алексею Великодному по-английски: «Rescued the stupid (goat) Legkov» [Спасли глупого козла Легкова].

Пробирка с допинг-пробой спортсмена A0467 содержала семь механических повреждений и волоски на внутренней поверхности крышки. Обвинение считало это доказательством подмены, но CAS аргумента не хватило.

Александр Зубков (бобслей)

Результат Сочи: золото в двойках, золото в четверках

Судьба медалей: результат аннулирован комиссией Освальда и CAS

Нынешняя должность: возглавлял федерацию бобслея России, покинул пост из-за обвинений в допинге, баллотировался на пост мэра Братска от «Справедливой России» и занял второе место

Александр ЗубковGetty Images

Зубков шел в одной связке с Легковым в докладе Макларена, но февральское решение CAS отправило его к 11 несчастным, кому не вернули олимпийские медали. Если лыжнику вменяли только порчу пробирки, то у бобслеиста странной была сама проба – в ней обнаружили физиологически невозможный уровень содержания соли.

Несмотря на юридически доказанные обвинения, Александр оставался во главе федерации бобслея, оспорил лишение золота в Мосгорсуде, но все же покинул пост под давлением общества и журналистов. В федерации Зубков получил неважную репутацию – в сборной возникали скандалы, бобслеисты винили именно президента.

Антон Шипулин (биатлон)

Результат Сочи: золото в эстафете

Судьба медали: остается у биатлонистов, но может быть отобрана из-за подозрений в адрес Евгения Устюгова

Нынешняя должность: депутат Госдумы от «Единой России»

Антон ШипулинGetty Images

Кейс абсолютно отличается от предыдущих – Шипулина ни разу не обвиняли в том, что касается Пхёнчхана. Что-то подозревала австрийская полиция насчет якобы использования кровяного допинга на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, но потом с Антона и остальных российских биатлонистов сняли все обвинения, которые толком не предъявили.

Золото Шипулина подвисает из-за Устюгова, который бежал в Сочи второй этап. IBU оповестил СБР о подозрениях в его адрес еще в августе 2018-го, но никакой конкретики нет до сих пор. В данный момент против Шипулина ничего не имеют ни ВАДА, ни МОК, ни IBU, но болельщиков слишком насторожил его скоропостижный уход на спортивную пенсию. Последние годы заставили подозревать нехорошее абсолютно во всем.

Когда что-то станет известно точно?

Прогноз неутешителен, ведь до сегодняшнего дня никто не узнал ничего стопроцентно точного. ВАДА получило объяснения от России и долго думает. В следующий раз представители антидопингового агентства соберутся на внеочередном исполкоме в начале ноября, но там никто не назовет фамилии известных титулованных спортсменов, которые употребляли допинг. Максимум – подтвердят слова Гануса о том, что факт редактирования базы доказан. Для соблюдения процессуальных норм нужно время, и поэтому болельщики услышат лишь дату очередного дедлайна.

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