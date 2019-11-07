Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед отправкой информации ВАДА ничего не меняли.

Всемирное антидопинговое агентство обнаружило изменения и инициировало вопрос лишения статуса соответствия РУСАДА. По словам Колобкова, все дело в технической ошибке.

«Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и ВАДА эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус [генеральный директор Российского антидопингового агентства], манипуляций там не было. Это наша позиция.

Мы делаем все для выполнения тех обязательств, которые давали в прошлом сентябре, и мы их выполнили. Остается технический вопрос, который должны обсуждать между собой эксперты, я бы не привязывал эти вопросы к спортсменам. Такие вопросы вызывают только нервозность у наших спортсменов, тренеров, федераций... Мы находимся в полном взаимодействии со всеми организациями, и мы чувствуем поддержку и от РУСАДА, и от других общественных организаций, от Олимпийского комитета России», – цитирует функционера ТАСС.

В худшем случае российские спортсмены столкнутся с недопуском к Олимпиаде-2020 в Токио.

Окончательное решение будет принято в декабре.

Минспорт предоставил ВАДА объяснения по поводу данных московской лаборатории

Качай приложение Eurosport для iOS и Android