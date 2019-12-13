Русские лыжи лучше и важнее биатлона. Там есть результат и нет скандалов

Каждый зимний уикенд болельщики переключаются на зимние виды и больше всего, не считая фигурного катания, любят биатлон: об этом говорят телевизионные рейтинги, упоминания в медиа и комментарии на новостных ветках. Из-за частых публикаций и телесюжетов биатлонисты настолько въелись в сознание, что при фамилии Устюгов возникает не мощный силуэт штурмующего гору лыжника, а невысокий образ с винтовкой. Лыжи постепенно набирают популярность, но все равно уступают производной дисциплине с симулятором тира. Только лыжи лучше биатлона, который раскрутили искусственно.

Результаты русских лыж выше биатлонных

Лыжники провели два этапа, биатлонисты – один, но удлиненный. Русский биатлон отметился бронзой Матвея Елисеева в спринте, а лыжники (и лыжницы тоже) заработали четыре кубковые медали, две из которых золотые. У Натальи Непряевой – бронза классической разделки, у Александра Большунова – золото в скиатлоне, у мужских эстафетных четверток – первое и второе места. Биатлонисты пыхтели, упирались, но в большинстве гонок топ-10 казалась радостью.

Лыжи кажутся скучнее из-за отсутствия стрельбы и непредсказуемости, но 95 процентов зрителей не разбирают тактику, не следят за каждым шагом спортсмена в инстаграме и не жмут F5 с пятисекундной периодичностью в ожидании старт-листа. 95 процентов – включившая телевизор масса, и массе важен результат, где Россия победила. Лыжники его обеспечивают, поэтому получивший положительные эмоции человек после гонки захочет увидеть следующий этап. И вряд ли пойдет искать биатлонный – борьба за цветочную церемонию, десятку или топ-40 уже надоела. Остаток интереса к биатлону держится лишь на крохах былого величия.

Александр БольшуновGetty Images

Лыжники на последних главных стартах (Олимпиада-2018 и ЧМ-2019) не завоевали золотых медалей, и это считается чуть ли не провалом. У биатлонистов любая бронза воспринимается как нечто героическое, хотя одно призовое место от когда-то великой сборной – мягко говоря, неудача. При всей консервативности, президент ФЛГР Елена Вяльбе дальновиднее биатлонного руководства – перед Пхёнчханом она отправила в МОК длинный список с фамилиями лыжников из основы, запаса и более глубокого запаса и получила в ответ боеспособную команду. СБР послал бумагу с именами отобравшихся по очередным критериям и остался с четырьмя биатлонистами.

В лыжах нет скандалов

О лыжниках говорят в связи с победами, о биатлонистах – в связи со скандалами. За конец ноября и начало декабря российский биатлон умудрился ввязаться в два. Первый – с Ириной Старых и Екатериной Глазыриной, которых распределили по соревнованиям вопреки критериям, второй – более вопиющий – с Антоном Бабиковым, у которого на этап в Эстерсунде была личная квота победителя Кубка IBU.

Бабиков идет 25-м в общем зачете, но его исключили из состава на Кубок мира и Кубок IBU – в отличие от Латыпова, Поршнева и Малышко, которые идут значительно ниже, он не выполнил в ноябре критерии. Антона отправили в Россию, а его винтовка осталась со сборной – оружие может пересечь государственную границу только с национальной командой. Тренер Бабикова обвинил в этом СБР – до Нового года биатлонист не выступит даже на Кубке России.

В лыжах все тихо и умиротворенно. Вяльбе – волевой и амбициозный руководитель со сложным характером, но она учится на ошибках и ведет команду вперед увереннее, чем Владимир Драчев. Елена Валерьевна против медиашума вокруг лыжников, и это кажется неправильным с точки зрения раскрутки, но после кадров с новенькой биатлонисткой, которая, едва отдышавшись и почти рыдая, рассказывает о четырех штрафных кругах в сингл-миксте, думаешь, что Вяльбе права. Она своеобразно ограждает лыжников от давления извне, которое у биатлонистов стало гипертрофированным и нездоровым.

Глава ФЛГР не запрещает спортсменам интервью и соцсети, но индивидуальные беседы с журналистами в гостиничных номерах считает лишними. Возможно, это правильно – когда спортсмена становится много, это генерирует хейт. Тем более если спортсмен – не часто побеждающий лыжник, а посредственный биатлонист. Но если взяться за лыжи и освещать их хотя бы вполовину так, как раскручивается биатлон – они легко превзойдут его по медийности, так как болельщики по сути глорихантеры. Лыжи привлекут естественный интерес победами, а биатлонные рейтинги насаждаются синтетически.

Лыжи разнообразнее

Опровержение для тех, кто считает лыжи скучными. У биатлонистов меняется дисциплина, но не ее суть: спринт, индивидуалка, пасьют, масс-старт или какой-то из видов эстафеты. Коньковый ход и огневые рубежи – два или четыре. Основное различие в типе гонки – она либо контактная, либо раздельная. Фуркад, Бё, Вирер и другие мировые лидеры бегают одинаково хорошо абсолютно все.

В лыжах сохранился классический ход передвижения, и никакой конек не перебьет эстетику попеременного двушажного. Классика и конек, спринт и дистанция, разделка и масс-старт, 15 километров и 30, 30 и 50 – это принципиально разные дисциплины, и практически в каждой разные лидеры. Йоханнес Клебо родился феноменальным финишером, Александру Большунову в кайф катить 2,5 часа по норвежскому лесу, Стина Нильссон любит потолкаться в толпе, а для Шарлотте Каллы нет ничего лучше разделки в компании с пульсометром на запястье.

Стина Нильссон обгоняет Терезу ЙохаугGetty Images

Для эффекта непредсказуемости в лыжах всегда есть спринт – дисциплина, которую лыжники ввели к Турину-2006 как раз для привлечения ньюфагов. Там есть забеги на выживание, падения, жесткая контактная борьба, крутые повороты и коллективные разборки на финише, порой не только с помощью лыж, но и кулаков. Наконец, что говорить о невероятном штурме горы Альпе Чермис в финале «Тур де Ски»? Даже Тереза Йохауг и Йоханнес Клебо – не доминаторы, как Бё и Фуркад: у них есть слабые места. Лыжи вариативны и многогранны, и исход гонки часто более непредсказуем, чем в биатлоне.

Биатлон – интересный вид многоборья, но любой спорт в медийном плане определяют люди. Российским лыжам повезло, а российскому биатлону не фартит уже много лет.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой – разумеется, о лыжах

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