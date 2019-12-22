Глобальное потепление грозит уничтожить зимние виды спорта, где задействован снег. К концу декабря лыжи и биатлон выехали из заснеженной Скандинавии и альпийского высокогорья и попали в дождливое царство центральной Европы. Лыжники бежали под ливнем в словенской Планице (в 2023-м там пройдет чемпионат мира), биатлонисты месили рыхлый искусственный снег во французском Анси.

Проведение важных соревнований в таких местах – издевательство над здравым смыслом, но FIS и IBU каждый год упорно ставят гонки в малоснежные страны и пожинают плоды: переносят, отменяют, сокращают и повторяют ошибки. Страдают спортсмены – например, вот шведская лыжница Стина Нильссон сушит феном гоночный комбинезон.

А это швейцарские спринтеры готовятся к гонке на лыжероллерах, потому что лыжную трассу для спортсменов закрыли, чтобы те не разбили ее до старта.

«Что за зима такая? Даже бежать не хочется. На лыжах кататься – ужас», – возмутился Сергей Устюгов, даже не прошедший квалификацию. Некоторые русские лыжники преодолели 30 километров (не на лыжах, а на авто) и переехали в соседнюю Италию, где есть снег.

Екатерина Юрлова-Перхт после спринта давала интервью телевидению, не выходя из вакс-кабины, а Лариса Куклина в это время выжимала промокшую насквозь форму.

А вот шутеечка от Александра Легкова – он ищет и продает снег в Московской области.

Русские лыжники и биатлонисты не завоевали ни одной медали в дождливые выходные: смазчики российской команды катастрофически не умеют готовить лыжи на плюсовую погоду. Этот секрет известен французам с излюбленными лыжами Rossignol, стараются норвежцы.

Что делать? Может, проводить гонки в России?

Из года в год ситуация становится более неблагоприятной. На помощь пришли бы снежные пушки, чтобы перерабатывать заготовленный с прошлого года снег, но они могут работать только при минусовой температуре. В центральной Европе – хорошо, если не плюс десять.

Не вызывает оптимизма прогноз на ближайший месяц – в опасности первые этапы «Тур де Ски». Коньковые масс-старты на 10 и 15 километров в швейцарском Ленцернхайде сократят, если организаторы не сделают трехкилометровый круг. Все это – из серии никогда такого не было и вот опять.

Этап Кубка мира в ПланицеGetty Images

Единственный вменяемый выход – проводить гонки в Норвегии, Швеции и Финляндии, где нехватки снега не наблюдается, а также в высокогорных альпийских регионах. Иногда беда случается и на севере Европы (в сезоне-2011/12 гонки переносили даже из этих регионов), но только в южной Скандинавии – в Лапландии все в порядке. Возникают опасения, что из-за жесткой перелокации из лыж и биатлона уйдут центральноевропейкие спонсоры и вещатели, но эту проблему наверняка можно устранить путем переговоров важных лиц. Это радикально и неоднозначно, но иначе спонсировать и транслировать придется гонки по лужам.

Еще есть заснеженная Сибирь, но регулярные гонки в Тюмени и Ханты-Мансийске – идея неудачная, даже если забыть о санкциях ВАДА. В Сибири будет слишком холодно, и отменять гонки придется уже из-за аномальных морозов. Иностранные топы не спешили даже в недалекий и по российским меркам почти подмосковный Рыбинск – что говорить о Вершине Теи или «Жемчужине Сибири»? На последний этап сражающиеся за тотал лидеры бы приехали, но последний этап – не решение погодной катастрофы.

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